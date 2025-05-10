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Ваши глаза обманывают вас: раскрыт скрытый механизм восприятия движения

2:28
Наука

Что, если ваш мозг сознательно скрывает от вас часть происходящего вокруг? Оказывается, именно это и происходит каждый раз, когда вы двигаете глазами. Исследование ученых из Германии и Австралии поставило точку в споре о том, насколько быстро человек может реагировать на движение — наш зрительный аппарат оказался не таким уж совершенным.

Глаз
Фото: commons.wikimedia.org by Gribkov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Глаз

Что мешает нам реагировать быстрее

Главная проблема — в саккадах. Это резкие и непроизвольные движения глаз, которые происходят каждый раз, когда мы переводим взгляд с одного объекта на другой. При этом наш мозг "удаляет” полученную в момент саккады информацию, чтобы сохранить стабильное восприятие окружающего мира.

"Мы поняли, что не только физические ограничения, вроде неспособности видеть инфракрасный свет, мешают зрению. Даже сами движения глаз меняют состояние органов чувств”, — пояснил профессор Мартин Рольфс из TU Berlin.

Почему мы не замечаем этого

Саккады невероятно быстрые — длятся всего десятки миллисекунд и происходят с высочайшей угловой скоростью. При этом человек не осознаёт сам момент движения глаз, а изображение в поле зрения кажется абсолютно плавным. Это значит, что мозг активно подавляет эти "скачки" в восприятии.

Эксперимент: как проверяли скорость реакции

Команда Рольфса провела масштабный эксперимент с участием 70 добровольцев. Людям в возрасте от 18 до 40 лет предлагалось следить за движением контрастных полос по экрану. В процессе учёные фиксировали саккады глаз участников и подстраивали движение изображения под эти микродвижения.

Результаты оказались любопытными. Если движение полос совпадало по скорости и направлению с саккадами, участникам казалось, что картинка просто "перепрыгивает” из одной точки в другую. Таким образом, они не успевали зафиксировать сам процесс движения.

Что это значит для науки и нас

Люди с более быстрыми саккадами успевали распознать движение раньше остальных. Это открытие может стать основой для новых методик оценки зрительной реакции — как у людей, так и у животных. А главное — показывает, что скорость реакции зависит не столько от мозга, сколько от глаз, которые умеют прятать от нас часть реальности.

Уточнения

Саккады (от французского saccade; "рывок", "толчок") — быстрые, строго согласованные движения глаз, происходящие одновременно и в одном направлении. На электроокулограмме имеют вид вертикальных прямых тонких линий.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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