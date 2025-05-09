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Энергия без конца: что значит ультравысокое содержание кремния в аккумуляторах

2:03
Наука

Благодаря новым технологиям, емкость аккумуляторов в смартфонах стремительно выросла — теперь даже батарея на 7000 мАч уже никого не удивляет, а прогресс не останавливается.

смартфон
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
смартфон

Главный двигатель этого роста — аккумуляторы на основе кремний-углеродного (Si/C) анода, которые являются улучшенной версией литий-ионных батарей. Вместо графита здесь частично или полностью используется кремний, способный теоретически в 10 раз эффективнее накапливать ионы лития, что обеспечивает более высокую энергетическую плотность, быструю зарядку и сниженное использование редкоземельных металлов.

В продаже уже есть смартфоны с такими батареями, и одним из ярких примеров стал Honor Power с аккумулятором на 8000 мАч — на данный момент это самый емкий аккумулятор среди обычных по размеру телефонов (вес — 209 г, толщина — всего 8 мм).

Однако realme пошла еще дальше, представив концепт смартфона с аккумулятором на 10 000 мАч. На корпусе устройства крупно нанесена надпись "GT 10000mAh" и слоган Power That Never Stops, подчеркивающий его главное преимущество — максимальную автономность.

По заявлению компании, батарея имеет ультравысокое содержание кремния в аноде — 10% (рекорд в индустрии) и энергоплотность 887 Вт·ч/л, что позволило сохранить толщину корпуса в 8,5 мм и вес — около 200 г.

Презентация realme GT 7 ожидается уже в этом месяце, и, вероятно, концептуальный realme GT 10000mAh будет представлен там же. Несмотря на то что его коммерческий выпуск под вопросом, проект демонстрирует амбиции компании в развитии аккумуляторных технологий и дизайна смартфонов будущего, пишет tesztarena.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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