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Лицемерие или реальность? Почему учёные Фрaнции отвергают призыв президента о возвращении в науку

1:29
Наука

Президент Франции и глава Еврокомиссии провели в Париже конференцию Choose Europe for Science, призывая ученых работать во Франции.

ученый
Фото: https://commons.wikimedia.org by cuboulder, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ученый

Однако многие, особенно уехавшие за границу или покинувшие науку, сочли это лицемерием на фоне многолетнего недофинансирования исследований.

Бывшая биолог Элис Бордет рассказала, как ушла из науки после фразы научной руководительницы:

"Твоя зарплата — это деньги на карманные расходы, хорошо, что твой парень зарабатывает".

Поняв, что в науке не прожить, она получила MBA и ушла в фарминдустрию. Сегодня она считает, что в стране ученых не уважают:

"Выдвигать инициативы вроде Choose Europe — это издевка над теми, кто еле выживает".

Аналогичное мнение у биохимика Яна Чаппи, переехавшего в Канаду после лет подработок и отсутствия стабильного финансирования во Франции.

Он подчеркивает: "Франция привлекала ученых в период первого президентства Трампа, но все потом уехали обратно — из-за бюрократии, нестабильности и нищеты академической среды".

Ассоциация Stand Up for Science напоминает: только за 2024-2025 годы бюджет науки сократили на 3,1 млрд евро. По их словам, без системной поддержки "научной экосистеме" угрожает разрушение, пишет Ouest-France.

Уточнения

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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