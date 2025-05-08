Вода стонет: 2024 год стал самым жарким — как это влияет на уровень моря и нашу планету

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2024 году уровень моря поднялся на 0,59 см — значительно больше, чем предсказанные 0,43 см.

Фото: Black_sea,_Kavatsite.JPG by Black_sea,_Kavatsite.JPG: Scroch derivative work: Спас Колев (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Черное море

По данным NASA, это связано не только с таянием льдов, но и с термическим расширением воды: океаны нагреваются, и объем их увеличивается.

Обычно основным фактором подъема была именно талая вода, но в 2024 году ⅔ прироста объяснялись именно расширением от тепла. Это связано с тем, что 2024 год стал самым жарким в истории — температура выросла на 1,55 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой. Океаны реагируют на это рекордной скоростью подъема уровня воды, пишет Numerama.

Ранее сообщалось, что цвет океанов может измениться. В далеком будущем, под влиянием старения Солнца, изменения климата, активности различных бактерий и водорослей, а также эволюции микробной жизни, морская вода может приобрести фиолетовый оттенок.

Уточнения

Кли́мат — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

