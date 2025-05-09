Восточная Азия теряет 75% населения: пластик убивает без предупреждения

Пластиковая добавка DEHP, одна из самых распространённых форм фталатов, в 2018 году стала причиной 356 238 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний — это более 13% от общемировой смертности от этих болезней. Фталаты, применяемые для придания гибкости пластиковым изделиям, проникают в организм и наносят урон здоровью.
Особенно пострадали регионы с бурно развивающейся промышленностью: Индия, Ближний Восток, Южная и Восточная Азия, а также Тихоокеанский регион. На эти территории приходится до 75% всех случаев смерти, связанных с фталатами. В Индии, по оценкам, погибло более 103 000 человек.
Фталаты, включая DEHP, могут вызывать ожирение, диабет, гормональные нарушения, репродуктивные проблемы, некоторые виды рака. Но особенно тревожит их способность вызывать хроническое воспаление артерий, приводящее к инфарктам и инсультам.
Экономические потери от воздействия DEHP оцениваются в 510 миллиардов долларов, а при сохранении текущих тенденций могут достичь 3,74 триллиона долларов. Исследование базировалось на данных о здоровье и окружающей среде из 200 стран, включая анализ мочи и статистику смертности, предоставленную Институтом оценки и показателей здоровья.
В Восточной Азии и на Ближнем Востоке потери составили около 42%, а в странах Тихоокеанского региона — ещё 32%. Эти данные показывают масштаб бедствия, но также подчёркивают необходимость глобального регулирования использования фталатов.
Исследование не охватывало смертность среди всех возрастных групп и не учитывало другие типы фталатов, но его результаты уже стали основой для призывов к международным мерам по снижению воздействия токсичных пластиковых компонентов.
Фта́левая кислота́ (ортофта́левая кислота́, химическая формула — С8H6O4 или C6H4(COOH)2) — cлабая химическая органическая кислота, относящаяся к классу дикарбоновых кислот ароматического ряда. Токсична. Соли и эфиры фталевой кислоты называются фтала́тами.
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