Восточная Азия теряет 75% населения: пластик убивает без предупреждения

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Пластиковая добавка DEHP, одна из самых распространённых форм фталатов, в 2018 году стала причиной 356 238 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний — это более 13% от общемировой смертности от этих болезней. Фталаты, применяемые для придания гибкости пластиковым изделиям, проникают в организм и наносят урон здоровью.

Фото: commons.wikimedia.org by Michal Maňas, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ пластик

Особенно пострадали регионы с бурно развивающейся промышленностью: Индия, Ближний Восток, Южная и Восточная Азия, а также Тихоокеанский регион. На эти территории приходится до 75% всех случаев смерти, связанных с фталатами. В Индии, по оценкам, погибло более 103 000 человек.

Фталаты, включая DEHP, могут вызывать ожирение, диабет, гормональные нарушения, репродуктивные проблемы, некоторые виды рака. Но особенно тревожит их способность вызывать хроническое воспаление артерий, приводящее к инфарктам и инсультам.

Экономические потери от воздействия DEHP оцениваются в 510 миллиардов долларов, а при сохранении текущих тенденций могут достичь 3,74 триллиона долларов. Исследование базировалось на данных о здоровье и окружающей среде из 200 стран, включая анализ мочи и статистику смертности, предоставленную Институтом оценки и показателей здоровья.

В Восточной Азии и на Ближнем Востоке потери составили около 42%, а в странах Тихоокеанского региона — ещё 32%. Эти данные показывают масштаб бедствия, но также подчёркивают необходимость глобального регулирования использования фталатов.

Исследование не охватывало смертность среди всех возрастных групп и не учитывало другие типы фталатов, но его результаты уже стали основой для призывов к международным мерам по снижению воздействия токсичных пластиковых компонентов.

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