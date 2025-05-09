Геология и климат: неожиданная связь, о которой не подозревали

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Южная Африка буквально поднимается вверх — по данным последних исследований, опубликованных в Journal of Geophysical Research: Solid Earth, суша в регионе ежегодно увеличивается в высоте примерно на два миллиметра.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info Африка

Ранее учёные связывали это явление с движениями мантии, но теперь новая гипотеза указывает на другую причину: засухи и утрата водных ресурсов.

Международная команда исследователей использовала GPS-навигационные радиостанции, чтобы отслеживать изменения высоты земной поверхности. С 2012 по 2020 год данные показали средний рост около шести миллиметров. Это совпадает с периодами острой нехватки воды в регионе, особенно в разрушительные засушливые годы 2015-2019.

Основная идея состоит в том, что потеря поверхностных и подземных вод уменьшает массу, давящую на земную кору. Как результат — земная поверхность поднимается, подобно губке, теряющей влагу. Это особенно выражено в районах, наиболее пострадавших от засух.

Спутниковые данные GRACE, фиксирующие изменения в распределении массы, подтверждают: чем меньше воды, тем выше подъём земли. Дополнительные гидрологические модели укрепляют эту гипотезу, создавая полную картину связи между водными циклами и геологической динамикой.

Исследование имеет важное практическое значение: изменения высоты можно использовать как индикатор масштабов засухи, что особенно важно для нормирования потребления подземных вод — ресурса, который становится всё более уязвимым на фоне климатических изменений и нестабильных осадков.

По мере усиления климатических экстремумов, таких как длительные засухи, этот метод может стать важным инструментом мониторинга водных ресурсов — и напоминанием о том, как тесно связаны геология и гидрология в эпоху перемен.

Уточнения

Ю́жная А́фрика — регион, занимающий южную часть Африканского континента. Часто северной границей Южной Африки считают реки Кунене и Замбези: это значит, что в регион входят все пять стран, относящихся к Южной Африке (по классификации ООН), а также Зимбабве и южная часть Мозамбика.

