Не верите, что телефон шпионит за вами? Этот тест раскроет правду

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Несмотря на заверения экспертов, что мобильные телефоны могут "прослушивать" разговоры, многие пользователи в это не верят.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Испуганный человек с телефоном

Эксперты NordVPN провели тест, чтобы проверить, действительно ли ваш телефон мог услышать ваши разговоры.

Тест включает несколько шагов: сначала выберите тему, о которой вы никогда не искали информации — например, экзотический отпуск или историческое оружие. Затем несколько раз обсудите эту тему при включенном телефоне, не заходя в интернет для поиска информации. Важно вести разговор естественно.

Следите за изменениями в рекламе на веб-сайтах в течение следующих нескольких дней. Если реклама на тему, которую вы обсуждали, начнет появляться, это может указывать на то, что ваш телефон прослушивается.

Эксперты NordVPN проводили эксперименты, обсуждая нетипичные темы, как, например, орангутанги, и вскоре начали видеть рекламу благотворительных организаций, связанных с этими животными. Основные подозреваемые — голосовые помощники, такие как Siri и Alexa, которые могут постоянно слушать, чтобы реагировать на команды, собирая данные без ведома пользователя.

С точки зрения закона, запись разговоров без согласия является незаконной, но пользователи согласны на отслеживание при установке приложений. Рекомендуется отключать голосовые помощники, проверять доступ приложений к микрофону, удалять историю голосовых команд и внимательно читать условия использования и политику конфиденциальности.

NordVPN подчеркивает использование VPN для минимизации отслеживания, хотя его основная функция — защита при просмотре интернета, а не предотвращение прослушивания, пишет mobilmania.zive.

Уточнения

Орангута́нги (малайск. orang utan — лесной человек, лат. Pongo) — род древесных больших человекообразных обезьян, один из наиболее близких к человеку по гомологии ДНК.



