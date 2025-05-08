Майя и их сезонные жертвы: что скрывает Пещера крови

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Глубоко в джунглях Гватемалы, в узком проходе, ведущем к затопленной пещере, археологи обнаружили нечто жуткое — сотни фрагментов человеческих костей, разбросанных по полу. Добро пожаловать в Куэва-де-Сангре — "Пещеру крови", где майя, возможно, умиротворяли своих богов… частями человеческих тел.

Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пещера крови

Следы на костях рассказывают больше, чем кажется

Среди останков — лобная кость со следом от удара инструментом со скошенным лезвием, предположительно топором, и тазовая кость ребёнка с аналогичным надрезом. Повреждения были нанесены незадолго до смерти, говорит судебный антрополог Эллен Фрикано.

"Есть несколько косвенных улик, которые мы использовали, чтобы определить, что это, скорее всего, было ритуальное место", — сказала Фрикано.

Кости не были погребены — напротив, они лежали на поверхности, часто не в анатомическом порядке. Один из ярких примеров — четыре черепа, аккуратно сложенные друг на друга.

Тело по частям: новый взгляд на ритуалы майя

Исследования показывают: майя ценили не только целые тела, но и их части.

"Новая закономерность, которую мы наблюдаем, заключается в том, что есть части тела, а не тела целиком, в ритуалах майя части тела так же ценны, как и всё тело целиком", — рассказала биоархеолог Мишель Блюз.

Жертвы — ради дождя?

Пещера, судя по всему, была доступна только в сухой сезон, с марта по май — именно в это время майя просили дождей и богатого урожая.

Местные ритуалы до сих пор включают посещение пещер и молитвы 3 мая, в День Святого Креста. Рядом с костями археологи обнаружили красную охру и обсидиановые лезвия — предметы, типичные для ритуалов.

Всё это позволяет предположить, что Куэва-де-Сангре была не местом обычного захоронения, а пространством, где древние майя совершали жертвоприношения в надежде на благосклонность богов.

Что дальше?

Анализ останков только начался. Впереди — изучение древней ДНК, стабильных изотопов и публикации научных статей. Главное, по словам Блюз, — выяснить, кто были эти люди.

"Сейчас мы сосредоточены на том, кто эти люди, которых сюда доставили, потому что с ними обращаются совершенно иначе, чем с большинством населения", — говорит Блюз.

Уточнения

Ма́йя — цивилизация Мезоамерики, известная благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической системам. Майя строили каменные города, многие из которых были покинуты задолго до прихода европейцев.

