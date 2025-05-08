История в 88 листах: сокровище VIII века вернулось спустя тысячу лет — и не случайно

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Почти тысячу лет спустя редчайшая рукопись вновь пересекла порог аббатства, где, вероятно, была создана. С 7 по 11 мая 2025 года посетители смогут увидеть рукопись Локмарии в аббатстве Ландевеннек на полуострове Крозон (Финистер) — месте, полном духовной и исторической силы.

Фото: commons.wikimedia by Raimond Spekking, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ старинный манускрипт в историческом архиве Бретани

Что это за рукопись?

Речь идёт о латинском тексте объёмом 88 листов, содержащем комментарии Беды Достопочтенного к Евангелию от Марка.

Этот труд восьмого века был скопирован около 1100 года для женского аббатства Локмария в Кемпере, чтобы помочь монахиням углубить знания Священного Писания.

Небольшой по формату (всего 13 на 21 см), манускрипт, как предполагается, был переписан монахом из Ландевеннека — одного из древнейших монастырей Бретани, история которого уходит корнями в V век. Сегодня часть его стен охраняется как исторический памятник.

Путь домой длиной в тысячу лет

До недавнего времени рукопись находилась в Норвегии, в частном фонде. В 2024 году её выставили на аукционе Christie's.

Благодаря совместным усилиям города Кемпер, департамента Финистер, медиатек Кемпера и Ренна, а также Бретонского центра кельтских исследований (CRBC), артефакт был выкуплен за 328 000 евро. Сейчас он хранится в центре Ле-Филд-Фри в Ренне.

Особая программа в аббатстве

Кульминацией её возвращения станут "Исторические встречи" 10 и 11 мая: лекции, реконструкции, тематические экскурсии и мастер-классы.

А вечером в руинах аббатства покажут восстановленную версию фильма "Имя розы" Жана-Жака Анно.

И это ещё не всё

16 и 17 мая манускрипт можно будет увидеть в медиатеке Алена-Жерара в Кемпере. Это событие не только культурное, но и символическое — оно возвращает важный фрагмент истории Бретани на родину.

Уточнения

Брета́нь (фр. Bretagne, брет. Breizh; галло Bertaèyn) — регион на северо-западе Франции, составляет большую часть одноимённой исторической области и расположен на одноимённом полуострове, омываемом с севера Ла-Маншем, а с юга Бискайским заливом. Административный центр региона — город Ренн.



Бе́да Достопочте́нный (Беда Досточти́мый; лат. Beda Venerabilis, англ. Saint Bede, между 672 и 673 — 26 мая 735) — бенедиктинский монах двойного монастыря Святых Петра и Павла в англосаксонском королевстве Нортумбрия (современный Джарроу), отец английской истории.

