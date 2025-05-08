Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 советских грузовиков, покоривших мир
Лучшие участки для посадки абрикоса: где дерево будет плодоносить стабильно
Изменения в воздухе: что ждать от масштабного проекта нового международного хаба
Сгорели до 25: почему молодые устают сильнее, чем их родители в 40
ТОП-5 самых незабываемых завтраков от бабушек СССР
Эксперт раскрыл тайну: качественное вино не бывает дешевле 500 рублей
Всё сам, без сервиса и мастеров: покраска, которая выходит лучше, чем ожидалось
Как найти собаку, с которой не будет скучно на пенсии
Тайна редкого деликатеса: в чем загадка мяса, которое у кого-то вызовет восторг, а у кого-то отвращение

Этот двигатель мощнее в 700 раз. Но вы никогда не угадаете, чем он заправляется

2:14
Наука

Какой двигатель может быть в 700 раз мощнее привычных систем и при этом не выбрасывать вредных газов в атмосферу? Ответ на этот вопрос сегодня ищут в Великобритании — компания разрабатывает уникальный мотор, работающий на жидком азоте.

Автомобиль будущего
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль будущего

Почему электромобили — не панацея?

Электрические автомобили стремительно набирают популярность, но остаются "болезненные" вопросы: ограниченная автономия, долгая зарядка и проблемная утилизация аккумуляторов. Есть и альтернатива — водородные автомобили.

Они эффективны и выделяют лишь водяной пар, но их стоимость, сложное хранение и редкость инфраструктуры тормозят массовое распространение.

Жидкий азот — не просто химия, а физика в действии

Новая технология базируется на простом принципе: при нагревании жидкий азот расширяется в объёме примерно в 700 раз.

Это резкое расширение создаёт давление, которое приводит в движение поршни двигателя — без сгорания, без выбросов, без шума.

Преимущества, которые сложно игнорировать

  • Доступность: азот составляет около 78% атмосферы — это дешёвый и повсеместный ресурс.
    Безопасность: он инертен и не воспламеняется, а значит — безопасен при транспортировке и хранении.
  • Экологичность: отсутствие вредных выбросов делает такой двигатель идеальным для устойчивого транспорта.
  • Производительность: эффективность — на уровне классических двигателей, но без вреда для планеты.

Но не всё так просто

Впереди — множество вызовов: нужно создать масштабную инфраструктуру для хранения и заправки жидким азотом, адаптировать технику, пройти путь от прототипов к массовому производству.

Тем не менее, первые тесты на коммерческом транспорте уже показали впечатляющее снижение выбросов углеводородов. Это серьёзный шаг к устойчивой мобильности будущего.

Если инвестиции продолжат поступать, у технологии есть шанс изменить наш подход к движению — и, возможно, наше понимание того, что такое настоящая чистая энергия.

Уточнения

Жи́дкий азо́т — прозрачная жидкость. Является одним из четырёх агрегатных состояний азота. Жидкий азот обладает удельной плотностью 0,808 г/см³ и имеет точку кипения 77,4 K (−195,75 °C). Не взрывоопасен и не ядовит, однако всё равно опасен, т.к. не поддерживает дыхание; работы следует производить в хорошо вентилируемом помещении. Впервые получен Раулем Пикте.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сын модели Натальи Водяновой всё больше становится похож на женщину
Шоу-бизнес
Сын модели Натальи Водяновой всё больше становится похож на женщину Аудио 
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Экономика и бизнес
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится Аудио 
Дефицит кадров растёт! Какие профессии предлагают зарплату до 120 тысяч рублей
Экономика и бизнес
Дефицит кадров растёт! Какие профессии предлагают зарплату до 120 тысяч рублей Аудио 
Популярное
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам

Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.

Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Не ржавеют, не жрут масло и не выносят мозг: 5 машин до 500 тысяч, которые можно брать
Не ржавеют, не жрут масло и не выносят мозг: 5 машин до 500 тысяч, которые можно брать
Последние материалы
Лучшие участки для посадки абрикоса: где дерево будет плодоносить стабильно
Изменения в воздухе: что ждать от масштабного проекта нового международного хаба
Сгорели до 25: почему молодые устают сильнее, чем их родители в 40
ТОП-5 самых незабываемых завтраков от бабушек СССР
Эксперт раскрыл тайну: качественное вино не бывает дешевле 500 рублей
Всё сам, без сервиса и мастеров: покраска, которая выходит лучше, чем ожидалось
Как найти собаку, с которой не будет скучно на пенсии
Этот двигатель мощнее в 700 раз. Но вы никогда не угадаете, чем он заправляется
Тайна редкого деликатеса: в чем загадка мяса, которое у кого-то вызовет восторг, а у кого-то отвращение
Баня или теплица: за какие постройки вы уже должны платить налог
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.