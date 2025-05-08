Этот двигатель мощнее в 700 раз. Но вы никогда не угадаете, чем он заправляется

Какой двигатель может быть в 700 раз мощнее привычных систем и при этом не выбрасывать вредных газов в атмосферу? Ответ на этот вопрос сегодня ищут в Великобритании — компания разрабатывает уникальный мотор, работающий на жидком азоте.
Электрические автомобили стремительно набирают популярность, но остаются "болезненные" вопросы: ограниченная автономия, долгая зарядка и проблемная утилизация аккумуляторов. Есть и альтернатива — водородные автомобили.
Они эффективны и выделяют лишь водяной пар, но их стоимость, сложное хранение и редкость инфраструктуры тормозят массовое распространение.
Новая технология базируется на простом принципе: при нагревании жидкий азот расширяется в объёме примерно в 700 раз.
Это резкое расширение создаёт давление, которое приводит в движение поршни двигателя — без сгорания, без выбросов, без шума.
Впереди — множество вызовов: нужно создать масштабную инфраструктуру для хранения и заправки жидким азотом, адаптировать технику, пройти путь от прототипов к массовому производству.
Тем не менее, первые тесты на коммерческом транспорте уже показали впечатляющее снижение выбросов углеводородов. Это серьёзный шаг к устойчивой мобильности будущего.
Если инвестиции продолжат поступать, у технологии есть шанс изменить наш подход к движению — и, возможно, наше понимание того, что такое настоящая чистая энергия.
Жи́дкий азо́т — прозрачная жидкость. Является одним из четырёх агрегатных состояний азота. Жидкий азот обладает удельной плотностью 0,808 г/см³ и имеет точку кипения 77,4 K (−195,75 °C). Не взрывоопасен и не ядовит, однако всё равно опасен, т.к. не поддерживает дыхание; работы следует производить в хорошо вентилируемом помещении. Впервые получен Раулем Пикте.
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