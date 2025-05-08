Этот двигатель мощнее в 700 раз. Но вы никогда не угадаете, чем он заправляется

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Какой двигатель может быть в 700 раз мощнее привычных систем и при этом не выбрасывать вредных газов в атмосферу? Ответ на этот вопрос сегодня ищут в Великобритании — компания разрабатывает уникальный мотор, работающий на жидком азоте.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль будущего

Почему электромобили — не панацея?

Электрические автомобили стремительно набирают популярность, но остаются "болезненные" вопросы: ограниченная автономия, долгая зарядка и проблемная утилизация аккумуляторов. Есть и альтернатива — водородные автомобили.

Они эффективны и выделяют лишь водяной пар, но их стоимость, сложное хранение и редкость инфраструктуры тормозят массовое распространение.

Жидкий азот — не просто химия, а физика в действии

Новая технология базируется на простом принципе: при нагревании жидкий азот расширяется в объёме примерно в 700 раз.

Это резкое расширение создаёт давление, которое приводит в движение поршни двигателя — без сгорания, без выбросов, без шума.

Преимущества, которые сложно игнорировать

Доступность: азот составляет около 78% атмосферы — это дешёвый и повсеместный ресурс.

Безопасность: он инертен и не воспламеняется, а значит — безопасен при транспортировке и хранении.

Безопасность: он инертен и не воспламеняется, а значит — безопасен при транспортировке и хранении. Экологичность: отсутствие вредных выбросов делает такой двигатель идеальным для устойчивого транспорта.

Производительность: эффективность — на уровне классических двигателей, но без вреда для планеты.

Но не всё так просто

Впереди — множество вызовов: нужно создать масштабную инфраструктуру для хранения и заправки жидким азотом, адаптировать технику, пройти путь от прототипов к массовому производству.

Тем не менее, первые тесты на коммерческом транспорте уже показали впечатляющее снижение выбросов углеводородов. Это серьёзный шаг к устойчивой мобильности будущего.

Если инвестиции продолжат поступать, у технологии есть шанс изменить наш подход к движению — и, возможно, наше понимание того, что такое настоящая чистая энергия.

Уточнения

Жи́дкий азо́т — прозрачная жидкость. Является одним из четырёх агрегатных состояний азота. Жидкий азот обладает удельной плотностью 0,808 г/см³ и имеет точку кипения 77,4 K (−195,75 °C). Не взрывоопасен и не ядовит, однако всё равно опасен, т.к. не поддерживает дыхание; работы следует производить в хорошо вентилируемом помещении. Впервые получен Раулем Пикте.

