3D-печать в облаках: дроны совершают революцию в строительстве — будущее уже здесь

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Современные технологии всё чаще поднимаются в воздух — буквально. Традиционные роботизированные руки и порталы для 3D-печати ограничены рельефом, особенно в труднодоступных местах и на высоте. В этих условиях на сцену выходят воздушные строительные роботы.

Фото: wikimedia.org by Potushaft, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дрон

Используя дроны с 3D-принтерами, инженеры создают прототипы, способные печатать материалы слой за слоем, работая без лесов и тяжёлой техники. Эти роботы обеспечивают гибкость, мобильность и масштабируемость, что особенно актуально для работ в условиях стихийных бедствий, в труднодоступных районах или на объектах с ограниченным доступом.

Дроны используют дискретную, чувствительную и непрерывную воздушную манипуляцию (Ма), что позволяет точно и аккуратно выполнять задачи в воздухе. Они работают в командах, синхронизируя действия, сокращая время и логистику при возведении объектов. Это снижает стоимость, сроки и энергоресурсы, особенно на пересечённой местности, где наземная техника неэффективна.

Но у технологий есть и ограничения: время полёта, грузоподъёмность и автономность остаются ключевыми проблемами. Дроны потребляют больше энергии, чем аналогичные наземные системы, что требует решений в сфере эффективного энергопитания и интеллектуального распределения задач.

Для развития этой области разработана пятиступенчатая дорожная карта, включающая улучшение автономии, повышение точности и снижение затрат на печатные материалы. В будущем дроны смогут начинать печать с высоты, в то время как обычные системы будут заниматься нижними уровнями, дополняя друг друга в едином процессе.

Технологии, ранее доступные только на ровной площадке, теперь перемещаются в воздух, открывая путь к новым архитектурным решениям — от восстановления разрушенных зданий до печати мостов и укрытий прямо в горах.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

