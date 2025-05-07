Левша или правша? Вот у кого больше шансов стать миллиардером

Ученые из колледжа бизнеса Дональда Костелло подсчитали число левшей и правшей среди тысячи топ-менеджеров.
Оказалось, что у левшей больше шансов на успех. Эксперты заявили, что люди с "ведущей" левой рукой могут креативно решать задачи и легко адаптируются к изменениям.
Благодаря этой особенности они могут нестандартно мыслить в предпринимательской деятельности.
Среди известных левшей: Билл Гейтс, Стив Джобс и Марк Цукерберг. Еще такие люди, по мнению исследователей, отличаются трудолюбием и настойчивостью. Однако успех в бизнесе часто строится на сочетании качеств левшей и правшей.
Левша́ (леворукий) — человек, предпочтительно пользующийся левой рукой, нежели правой.
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