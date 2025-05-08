Учёный Стивен Хокинг сумел не только объяснить сложнейшие тайны Вселенной, но и поразительно точно предсказать технологическое будущее человечества. Его идеи, казавшиеся когда-то фантастикой, сегодня стали частью повседневной жизни.
Хокинг предсказал, что частные компании будут участвовать в космических миссиях — в том числе в добыче редких металлов на астероидах. Эти сценарии уже реализуются: коммерческие миссии, стартапы в области космической добычи и растущий интерес к ресурсам за пределами Земли — всё это предвидел он.
Будучи калекой, он также предупреждал об угрозе космического мусора, который может сделать орбиту непригодной для полётов. Инвалид предлагал инновационные меры замедления загрязнения, включая методы утилизации и ограничения на вывод спутников.
В цифровой сфере Хокинг предвосхитил всемирное распространение интернета и его влияние на коммуникацию, образование и доступ к информации. Он понимал, что сеть станет основой новой эпохи, где границы между странами и людьми станут всё менее значимыми.
Отдельное внимание он уделял развитию искусственного интеллекта и робототехники. Его прогнозы включали повсеместное использование виртуальных помощников, интеллектуальных устройств, а также интеграцию роботов в промышленность, медицину и сферу обслуживания. Сегодня роботы действительно стали неотъемлемой частью экономики, трансформируя производство, диагностику и клиентский сервис.
Эти точные прогнозы подчеркивают уникальное видение Хокинга — он умел смотреть далеко за горизонт. Его идеи продолжают вдохновлять учёных, инженеров и инноваторов, доказывая, что даже самые смелые сценарии могут воплотиться в жизнь.
Сти́вен Уи́льям Хо́кинг (англ. Stephen William Hawking; 8 января 1942, Оксфорд — 14 марта 2018, Кембридж) — британский физик-теоретик, космолог, астрофизик и писатель.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.