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Предсказания Стивена Хокинга: какие его мечты о будущем стали реальностью

1:55
Наука

Учёный Стивен Хокинг сумел не только объяснить сложнейшие тайны Вселенной, но и поразительно точно предсказать технологическое будущее человечества. Его идеи, казавшиеся когда-то фантастикой, сегодня стали частью повседневной жизни.

Слабое звено Нобелевской премии - теоретики
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stephen_Hawking_at_Kennedy_Space_Center_Shuttle_Landing_Facility_KSC-07pd-0946.jpg by NASA Kim Shiflett
Слабое звено Нобелевской премии - теоретики

Хокинг предсказал, что частные компании будут участвовать в космических миссиях — в том числе в добыче редких металлов на астероидах. Эти сценарии уже реализуются: коммерческие миссии, стартапы в области космической добычи и растущий интерес к ресурсам за пределами Земли — всё это предвидел он.

Будучи калекой, он также предупреждал об угрозе космического мусора, который может сделать орбиту непригодной для полётов. Инвалид предлагал инновационные меры замедления загрязнения, включая методы утилизации и ограничения на вывод спутников.

В цифровой сфере Хокинг предвосхитил всемирное распространение интернета и его влияние на коммуникацию, образование и доступ к информации. Он понимал, что сеть станет основой новой эпохи, где границы между странами и людьми станут всё менее значимыми.

Отдельное внимание он уделял развитию искусственного интеллекта и робототехники. Его прогнозы включали повсеместное использование виртуальных помощников, интеллектуальных устройств, а также интеграцию роботов в промышленность, медицину и сферу обслуживания. Сегодня роботы действительно стали неотъемлемой частью экономики, трансформируя производство, диагностику и клиентский сервис.

Эти точные прогнозы подчеркивают уникальное видение Хокинга — он умел смотреть далеко за горизонт. Его идеи продолжают вдохновлять учёных, инженеров и инноваторов, доказывая, что даже самые смелые сценарии могут воплотиться в жизнь.

Уточнения

Сти́вен Уи́льям Хо́кинг (англ. Stephen William Hawking; 8 января 1942, Оксфорд — 14 марта 2018, Кембридж) — британский физик-теоретик, космолог, астрофизик и писатель.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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