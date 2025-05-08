Где хранить пароли после июля 2025 года? Microsoft ставит пользователей перед выбором

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У пользователей Microsoft осталось 12 недель, чтобы изменить способ управления паролями: приложение Authenticator прекратит работу как менеджер паролей в июле 2025 года. Это означает, что автозаполнение и синхронизация данных останутся доступны только через браузер Microsoft Edge.

Фото: Flickr by Ajay Suresh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Microsoft

Компания активно продвигает Edge на Android и iPhone, подчеркивая его функции безопасности — в том числе Microsoft Defender SmartScreen и мониторинг утечек паролей. Пользователям предлагается установить Edge, чтобы продолжить использование автозаполнения и синхронизации учётных данных, ранее доступных в Authenticator.

Кроме того, Microsoft призывает включить средство проверки подлинности для сохранения ключей доступа — более безопасной альтернативы паролям. Компания подчёркивает, что старые пароли остаются уязвимыми, и переход к новым механизмам защиты крайне важен.

Тем временем, на фоне этих изменений разгорается конфликт между Microsoft и Google. По словам представителей Google, Chrome блокирует пользователей Windows, в то время как Microsoft якобы использует уловки, ограничивающие выбор браузера. Google критикует шаги Microsoft как попытку принудительного перехода пользователей к Edge.

Несмотря на обвинения, Microsoft не отступает: пользователям предлагается экспортировать пароли из Authenticator в сторонние приложения, если они не желают переходить на Edge. Однако только собственный браузер Microsoft будет обеспечивать полный доступ ко всем функциям, включая автозаполнение и защиту.

Суть проста: до июля 2025 года пользователям необходимо выбрать, где они будут хранить свои пароли. И Microsoft делает всё, чтобы это был Edge.

Уточнения

Microsoft Corporation («Ма́йкрософт») — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.

