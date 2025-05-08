Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красота, мощь и спокойствие в одной траве — и это вовсе не сказка бабушки
Почему соседские помидоры остаются целыми, а ваши трескаются
Тайны Рио-Гранде, что происходит с дикой природой
Проверьте свою квартиру: эти детали дизайнеры давно признали безвкусицей
Салон благоухает, кузов блестит: летняя автохимия, без которой машина не переживёт сезон
Не верите, что телефон шпионит за вами? Этот тест раскроет правду
Маленький комок хаоса: что делать, если котёнок превращает дом в площадку для паркура
Burger King попалась на крючок судейской правды — сэндвичи оказались меньше рекламных версий
Гвардиола назвал самого сложного тренера, с которым он когда-либо работал

Тёмные фабрики на пороге будущего: как технологии спасают бизнес от краха

1:23
Наука

Сегодня "тёмные фабрики" перестали быть просто технологическим трендом, они становятся важнейшим инструментом для бизнеса, стремящегося выжить в условиях дефицита кадров и усиления глобальной конкуренции.

Человекоподобный робот
Фото: Веб-сайт НАСА
Человекоподобный робот

По данным Fortune Business Insights, к 2026 году рынок промышленной автоматизации вырастет до $300 миллиардов. Генеральный директор компании, работающей в сфере облачных решений для Индустрии 4.0 Денис Хлебородов отметил, что суть концепции "тёмных фабрик" — в полном исключении участия человека за счёт цифровизации и автоматизации процессов. Такое производство не остановится в полной темноте и не требуют постоянного присутствия персонала, что снижает издержки на освещение и климат-контроль, пишет "Царьград".

Подобные решения особенно эффективны в серийном производстве, например, в автомобилестроении, электронике или металлургии. Однако в сферах, где важны креативность и индивидуальный подход, такие технологии пока применяются реже.

Массовое внедрение "тёмных фабрик" сталкивается и с рядом вызовов: это и регулирование, и кибербезопасность, и нехватка специалистов, способных проектировать полностью автоматизированные производственные системы.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Авто
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать Аудио 
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Новости спорта
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц Аудио 
Арбузы на даче: как сажать и ухаживать, чтобы получить хороший урожай
Садоводство, цветоводство
Арбузы на даче: как сажать и ухаживать, чтобы получить хороший урожай Аудио 
Популярное
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам

Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.

Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Не ржавеют, не жрут масло и не выносят мозг: 5 машин до 500 тысяч, которые можно брать
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Отращиваем ресницы без наращивания: 10 проверенных способов, которые работают
Микроволновка: этот бытовой прибор есть у всех, но знают все его возможности лишь единицы
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Последние материалы
Красота, мощь и спокойствие в одной траве — и это вовсе не сказка бабушки
Почему соседские помидоры остаются целыми, а ваши трескаются
Тайны Рио-Гранде, что происходит с дикой природой
Проверьте свою квартиру: эти детали дизайнеры давно признали безвкусицей
Салон благоухает, кузов блестит: летняя автохимия, без которой машина не переживёт сезон
Не верите, что телефон шпионит за вами? Этот тест раскроет правду
Маленький комок хаоса: что делать, если котёнок превращает дом в площадку для паркура
Burger King попалась на крючок судейской правды — сэндвичи оказались меньше рекламных версий
Гвардиола назвал самого сложного тренера, с которым он когда-либо работал
Эти духи работают, как гипноз — и женщины это подтверждают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.