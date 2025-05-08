Тёмные фабрики на пороге будущего: как технологии спасают бизнес от краха

Сегодня "тёмные фабрики" перестали быть просто технологическим трендом, они становятся важнейшим инструментом для бизнеса, стремящегося выжить в условиях дефицита кадров и усиления глобальной конкуренции.
По данным Fortune Business Insights, к 2026 году рынок промышленной автоматизации вырастет до $300 миллиардов. Генеральный директор компании, работающей в сфере облачных решений для Индустрии 4.0 Денис Хлебородов отметил, что суть концепции "тёмных фабрик" — в полном исключении участия человека за счёт цифровизации и автоматизации процессов. Такое производство не остановится в полной темноте и не требуют постоянного присутствия персонала, что снижает издержки на освещение и климат-контроль, пишет "Царьград".
Подобные решения особенно эффективны в серийном производстве, например, в автомобилестроении, электронике или металлургии. Однако в сферах, где важны креативность и индивидуальный подход, такие технологии пока применяются реже.
Массовое внедрение "тёмных фабрик" сталкивается и с рядом вызовов: это и регулирование, и кибербезопасность, и нехватка специалистов, способных проектировать полностью автоматизированные производственные системы.
Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
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