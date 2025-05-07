Чипирование от Маска помогло инвалиду управлять компьютером с помощью языка

0:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Американец Брэдфорд Смит страдает боковым амиотрофическим склерозом, он парализован ниже шеи.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Engine9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ чип

Теперь мужчина может управлять компьютером с помощью своего языка, и все благодаря Илону Маску. Смит стал третьим пациентом, получившим чип от компании Маска. Чип вживили в мозг Брэдфорда.

Парализованный мужчина смог пользоваться интернетом, записывать видео и общаться с родственниками. С помощью импланта он научился управлять компьютером, не двигая руками.

По словам Маска, компания Neuralink собирается в течение года вживить человеку первый чип, который способен возвращать зрение полностью слепым людям, пишет KP. RU.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.

