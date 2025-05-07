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Чипирование от Маска помогло инвалиду управлять компьютером с помощью языка

0:45
Наука

Американец Брэдфорд Смит страдает боковым амиотрофическим склерозом, он парализован ниже шеи.

чип
Фото: https://commons.wikimedia.org by Engine9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
чип

Теперь мужчина может управлять компьютером с помощью своего языка, и все благодаря Илону Маску. Смит стал третьим пациентом, получившим чип от компании Маска. Чип вживили в мозг Брэдфорда.

Парализованный мужчина смог пользоваться интернетом, записывать видео и общаться с родственниками. С помощью импланта он научился управлять компьютером, не двигая руками.

По словам Маска, компания Neuralink собирается в течение года вживить человеку первый чип, который способен возвращать зрение полностью слепым людям, пишет KP. RU.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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