Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Форма, цвет и один трюк: ногти, которые притворяются длиннее
Красота, сон, либидо: как вернуть себя после 40, просто перестав делать эти вещи
Бег во вред: 7 заболеваний, при которых он принесет больше вреда, чем пользы
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Подушка больше не ваша? Почему кошка выбирает именно это место — и что это значит
Спрячьте всё — от денег до ёлочных игрушек: тайные зоны хранения в квартире
Лучшие народные средства для защиты виноградника от тли
175 млн пассажиров в ожидании обновлений: аэропорт Майами готовится к масштабной модернизации
Британские власти разрушили надежды малоимущих: выплат не будет в 2025 году

300 лет под землёй: что скрывали фрески венгерского дворца

1:52
Наука

В 1930-х годах археологи в Эстергоме сделали неожиданное открытие: в ходе поисков дворца короля Иштвана они наткнулись на остатки резиденции другого венгерского монарха — Белы III.

фреска
Фото: commons.wikimedia by O.Mustafin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
фреска

В середине XV века дворец был перестроен по приказу архиепископа Эстергома Яноша Витеза.

Позже, во время османских нашествий, большая часть дворца была разрушена. Однако рабочий кабинет Витеза, так называемый "Стадиоло", частично уцелел под обломками и спустя столетия был раскопан.

Несмотря на то, что помещение пролежало под землёй более 300 лет, на его стенах удалось обнаружить фрески. К сожалению, из-за проблем с консервацией они со временем сильно пострадали.

В начале 2000-х годов за реставрацию взялась команда под руководством художника-реставратора Жужанны Вирдл. В 2007 году исследователи сделали сенсационное заявление: выяснилось, что автором фресок, изображающих четыре главные добродетели Мудрость, Умеренность, Силу духа и Справедливость был молодой Сандро Боттичелли.

Как объяснила искусствовед Мария Прокопп, стилистика, линии, выражения лиц, движения, одежда и цветовая гамма убедительно указывают на руку великого флорентийского мастера. Предполагается, что Боттичелли мог приехать в Венгрию по приглашению Бернардо Веспуччи, который проживал в Буде и был посредником между итальянскими художниками и заказчиками.

Считается, что фрески были созданы в период между 1465 и 1469 годами — как раз тогда, когда Боттичелли находился за пределами Флоренции, передает promotions.

Уточнения

Фре́ска — одна из техник стенных росписей, противоположность «альсекко» (росписи по сухому). При высыхании содержащаяся в штукатурке известь образует тонкую прозрачную кальцитную плёнку, делающую фреску долговечной.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Дефицит кадров растёт! Какие профессии предлагают зарплату до 120 тысяч рублей
Экономика и бизнес
Дефицит кадров растёт! Какие профессии предлагают зарплату до 120 тысяч рублей Аудио 
Пустое место над холодильником? Вот как сделать его функциональным
Недвижимость
Пустое место над холодильником? Вот как сделать его функциональным Аудио 
Хави становится тренером одного из гигантов Премьер-лиги
Новости спорта
Хави становится тренером одного из гигантов Премьер-лиги Аудио 
Популярное
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам

Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.

Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Не ржавеют, не жрут масло и не выносят мозг: 5 машин до 500 тысяч, которые можно брать
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Отращиваем ресницы без наращивания: 10 проверенных способов, которые работают
Микроволновка: этот бытовой прибор есть у всех, но знают все его возможности лишь единицы
Мощный всплеск света с другого конца Вселенной — и никто не понимает, что это
Мощный всплеск света с другого конца Вселенной — и никто не понимает, что это
Последние материалы
Бег во вред: 7 заболеваний, при которых он принесет больше вреда, чем пользы
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Подушка больше не ваша? Почему кошка выбирает именно это место — и что это значит
Спрячьте всё — от денег до ёлочных игрушек: тайные зоны хранения в квартире
Лучшие народные средства для защиты виноградника от тли
300 лет под землёй: что скрывали фрески венгерского дворца
175 млн пассажиров в ожидании обновлений: аэропорт Майами готовится к масштабной модернизации
Британские власти разрушили надежды малоимущих: выплат не будет в 2025 году
Фанаты фильма Назад в будущее раскрыли интересную деталь сюжета культовой картины
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.