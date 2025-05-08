300 лет под землёй: что скрывали фрески венгерского дворца

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В 1930-х годах археологи в Эстергоме сделали неожиданное открытие: в ходе поисков дворца короля Иштвана они наткнулись на остатки резиденции другого венгерского монарха — Белы III.

Фото: commons.wikimedia by O.Mustafin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ фреска

В середине XV века дворец был перестроен по приказу архиепископа Эстергома Яноша Витеза.

Позже, во время османских нашествий, большая часть дворца была разрушена. Однако рабочий кабинет Витеза, так называемый "Стадиоло", частично уцелел под обломками и спустя столетия был раскопан.

Несмотря на то, что помещение пролежало под землёй более 300 лет, на его стенах удалось обнаружить фрески. К сожалению, из-за проблем с консервацией они со временем сильно пострадали.

В начале 2000-х годов за реставрацию взялась команда под руководством художника-реставратора Жужанны Вирдл. В 2007 году исследователи сделали сенсационное заявление: выяснилось, что автором фресок, изображающих четыре главные добродетели Мудрость, Умеренность, Силу духа и Справедливость был молодой Сандро Боттичелли.

Как объяснила искусствовед Мария Прокопп, стилистика, линии, выражения лиц, движения, одежда и цветовая гамма убедительно указывают на руку великого флорентийского мастера. Предполагается, что Боттичелли мог приехать в Венгрию по приглашению Бернардо Веспуччи, который проживал в Буде и был посредником между итальянскими художниками и заказчиками.

Считается, что фрески были созданы в период между 1465 и 1469 годами — как раз тогда, когда Боттичелли находился за пределами Флоренции, передает promotions.

Уточнения

Фре́ска — одна из техник стенных росписей, противоположность «альсекко» (росписи по сухому). При высыхании содержащаяся в штукатурке известь образует тонкую прозрачную кальцитную плёнку, делающую фреску долговечной.

