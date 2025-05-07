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Риск падения советского аппарата Космос-482: какую опасность он таит для землян

1:24
Наука

Советский космический аппарат "Космос-482", запущенный в 1972 году для исследования Венеры, может вскоре упасть на Землю.

спутник
Фото: commons.wikimedia.org by José Furtado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
спутник

Эту тему активно обсуждают в соцсетях, а в качестве возможного района падения упоминается Центральная Азия.

Агентство Uzcosmos оценило вероятность падения обломков аппарата на территорию Узбекистана. Как сообщил начальник отдела новых технологий Ахрор Агзамов, это может произойти в период с 9 по 11 мая, но вероятность оценивается как низкая — всего 0,3-0,5%, пишет "Царьград".

Наибольшую опасность представляет прочный титановый капсуль весом около 500 кг, который был рассчитан на посадку в экстремальных условиях Венеры. Он скорее всего не сгорит в атмосфере и достигнет поверхности Земли, отметил эксперт.

Хотя аппарат оборудован парашютной системой, её исправность спустя более полувека вызывает серьезные сомнения. По прогнозам, скорость падения обломков может достигать 500 км/ч.

Напомним, "Космос-482" был частью советской программы "Венера", но из-за неисправности разгонного блока он не покинул околоземную орбиту и с тех пор остается на ней.

Уточнения

Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы. Названа в честь древнеримской богини любви Венеры.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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