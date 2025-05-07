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Теперь это официально: лёд Гренландии может трястись, как земля

2:24
Наука

В одном из самых отдаленных и покрытых вечной мерзлотой регионов планеты — Гренландии — ученые зафиксировали ранее неизвестное явление: ледовые землетрясения.

Ледяной берег
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ледяной берег

Эти загадочные колебания, зафиксированные в крупнейшем "ледяном потоке" острова, Северо-восточном Гренландском ледяном потоке, демонстрируют, что ледяные массы перемещаются не плавно и бесшумно, а периодически содрогаются от микроскопических, но мощных ударов.

Это открытие стало возможным благодаря погружению командой ученых специального оптоволоконного кабеля на глубину 2,7 км под ледяной покров. В результате этого эксперимента были обнаружены многочисленные сейсмические сигналы, источником которых оказалась не кора, а сам лед. Эти так называемые "ледяные землетрясения" вызваны внезапными разломами и трением между слоями льда — аналогично обычным землетрясениям, но происходящим в кристально чистом мире вечной мерзлоты.

Примечательно, что ранее эти ледовые толчки оставались незамеченными наукой. Причина кроется в слое вулканических частиц, залегающем примерно в 900 метрах под поверхностью, который выступает в роли барьера, препятствующего распространению сейсмических волн. Частицы являются последствиями катастрофического извержения вулкана Мазама в Орегоне, произошедшего около 7700 лет назад. По иронии судьбы, они не только заглушают звуки ледовых толчков, но, возможно, и сами их вызывают.

Профессор Андреас Фихтнер из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе, ведущий автор исследования, объясняет, что наличие химических примесей во льду — сульфатов и вулканических частиц — может дестабилизировать ледяные слои и вызывать микротрещины, которые развиваются в разломы.

"Мы были поражены этой неожиданной связью между древним извержением вулкана и современной динамикой льда", — делится он.

Еще более интересным является цепная реакция, которая может вызывать эти ледовые землетрясения — подобно падающим костяшкам домино, они могут распространяться горизонтально на огромные расстояния по ледяному щиту Гренландии, пишет meteobalkans.

Уточнения

Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Политически относится к Европе, поскольку вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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