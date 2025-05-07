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30 кадров в секунду и никаких глюков: Death Stranding на MacBook Air впечатляет

1:37
Наука

Death Stranding — визуально привлекательная игра с открытым миром, множеством игровых механик и необходимостью реалистичного отображения Нормана Ридуса, Леа Сейду и других актеров.

Геймер
Фото: Openverse by nodstrum, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Геймер

Современные Mac и MacBook благодаря собственным процессорам Apple обладают высокой производительностью, позволяющей эффективно использовать энергию, обрабатывать множество вкладок в Chrome или профессионально рендерить видео. Производительность зависит от поколения процессора и принадлежности к серии M с приставками "Pro" или "Max".

Чип M2 в MacBook Air производит впечатление, особенно тем, как хорошо он справляется с повседневными задачами и потребляет мало энергии. Он также может запускать Baldur's Gate 3 и легко справляется с Divinity: Original Sin 2.

Запустив Death Stranding, вы будете удивлены плавностью работы — нет странных звуковых сбоев или заиканий. 

Игра работает со скоростью около 30 кадров в секунду — не идеально, но более чем приемлемо. Это было при разрешении 2560×1440 и максимальных настройках графики.

Играть в игру с такими обширными пейзажами на 13,6-дюймовом дисплее — не лучший способ получить от нее удовольствие. Но впечатляющие цвета дисплея Retina на Air помогают оживить пейзажи.

Благодаря чипам собственной разработки Apple, обладающим достаточной графической мощностью, есть будущее у игр на Mac, пишет techradar.

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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