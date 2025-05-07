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Умные буи против шумового загрязнения: необычные данные о жизни океана

1:58
Наука

В заливе Сан-Диего установлен первый интеллектуальный буй — начало масштабной экологической инициативы. Планируется развертывание пяти таких буев, чтобы непрерывно отслеживать состояние водной среды. Этот залив имеет огромное значение: ежегодно он приносит около 14 миллиардов долларов за счёт судоходства, туризма и рыболовства.

Буй на озере Гарда
Фото: commons.wikimedia by Vitold Muratov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Буй на озере Гарда

Буи, разработанные компанией Hyper Kelp, имеют диаметр в несколько футов и оснащаются до 20 датчиков. Они могут работать автономно до года, передавая данные в режиме реального времени. Эти устройства измеряют важнейшие параметры: уровень углекислого газа, кислотность, солёность, температуру воды, прозрачность и даже качество воздуха над поверхностью.

Особое внимание уделено акустическим данным. Шумовое загрязнение — серьёзная угроза для подводной жизни. Буи фиксируют звуки судов и самолётов, помогая учёным понять, как шум влияет на морских млекопитающих и другие формы жизни.

Эти данные имеют не только научное значение, но и практическое: они позволяют превентивно реагировать на изменения в экосистеме, вовремя снижая экологические риски. Таким образом, буи становятся "глазами и ушами" океана — в прямом смысле.

Проект реализуется в рамках инкубатора голубой экономики порта Сан-Диего, запущенного в 2016 году. Среди других инициатив — подводные фермы, устройства контроля ливневых стоков и питомники для моллюсков. Все решения проходят полевые испытания именно в этом заливе, прежде чем попадут в глобальное использование.

Сан-Диего сейчас находится в наилучшем экологическом состоянии за последние сто лет, и такие проекты помогают сохранить этот баланс на будущее.

Уточнения

Буй (нидерл. boei, англ. buoy; жарг. буёк) — поплавок, крепящийся ко дну при помощи якоря на тросе, для указания конкретного места в воде. 

Сан-Дие́го (англ. San Diego, [ˌsæn diˈeɪɡoʊ]; исп. [san ˈdjeɣo]) — город на юго-западе США на берегу Тихого океана близ границы с Мексикой, административный центр округа Сан-Диего в штате Калифорния.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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