Тайная жизнь муравьев: как их утрата изменит баланс в природе

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Муравьи играют незаметную, но критически важную роль в экосистемах. Эти насекомые не только рыхлят почву и способствуют её проветриванию, но и распространяют семена, защищают растения от вредителей и поддерживают круговорот питательных веществ. По сути, муравьи — экосистемные инженеры, влияющие на рост растений и устойчивость природы к климатическим изменениям.

Фото: Own work by Thomas Bresson, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Тля и муравьи

Недавнее совместное исследование учёных из Университета Западной Австралии, CSIRO и Университета Джеймса Кука показало, что удаление трёх наиболее распространённых видов муравьёв приводит к сложным и неоднозначным изменениям в окружающей среде. Хотя экосистема в целом адаптировалась к исчезновению доминирующих видов, последствия оказались не столь однозначными.

На участках, где доминирующие муравьи были исключены, наблюдалось увеличение видового богатства и расширение многофункциональности. Однако это сопровождалось усиленной специализацией, снижением гибкости и повышенной уязвимостью экосистемы при последующей потере даже одного из оставшихся видов.

Некоторые функции, такие как сбор мусора или грануляция почвы, улучшились, но снизилась защита растений — важнейшая роль в борьбе с вредителями. При этом менее заметные виды муравьёв, ранее находившиеся в тени, начали активно осваивать освободившиеся ниши и расширять своё влияние.

Исследование подчёркивает важность охраны не только редких и исчезающих видов, но и тех, что считаются "обычными". Ведь именно они чаще всего обеспечивают устойчивость экосистем к внешним воздействиям.

Учёные выражают обеспокоенность снижением численности насекомых по всему миру. Защищать необходимо всех — от редких до повсеместных видов, ведь каждый из них — неотъемлемый элемент живой природы.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

