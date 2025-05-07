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Зачем камни на футбольном поле в Шотландии? Узнайте историческую правду

1:59
Наука

Недалеко от побережья Солуэй-Ферт в сельской местности Шотландии находится, возможно, древнейшее футбольное поле в мире. Ещё в XVII веке, рядом с деревней Анвот-Кирк, на обычных фермерских землях проходили футбольные матчи, о чём свидетельствуют исторические документы.

Детский футбол
Фото: commons.wikimedia.org by Magnus Franklin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Детский футбол

Один из самых ранних упоминаний принадлежит преподобному Сэмюэлю Резерфорду. В своих письмах начала 1600-х годов он описывал, как по воскресеньям на этом поле собирались люди, чтобы играть в футбол.

Однако игра, по мнению священника, отвлекала прихожан от духовной жизни, и он настоял на том, чтобы те разбрасывали камни по полю — в попытке остановить непозволительную, по его мнению, забаву. Эти камни до сих пор можно найти, и их расположение подтверждено лабораторными анализами.

Анализ почвы показал: камни действительно были размещены именно в тот период, когда писались эти письма. Это доказывает, что футбол в организованной форме существовал задолго до основания английской Футбольной ассоциации в 1863 году.

Традиционно считается, что футбол в XVII веке был хаотичным и грубым. Однако свидетельства Резерфорда говорят об обратном — игра имела структуру, проходила регулярно, и даже вызвала тревогу у духовенства.

Историк Гед О'Брайен считает, что речь идёт не просто об эпизоде из провинциальной жизни, а о фундаментальном моменте в развитии мирового футбола. По его мнению, именно Шотландия, а не Англия, является настоящей колыбелью этого вида спорта.

Когда в 1872 году состоялся первый международный матч, шотландские клубы уже опережали английские на поколения. Это было логично: шотландцы играли в футбол как минимум на 200 лет раньше.

Уточнения

Шотла́ндия (на англ. и скотс Scotland «земля скоттов», на шотландском кельтском — Alba) — страна, занимающая всю северную часть Великобритании и граничащая по суше с Англией.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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