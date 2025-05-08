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Белок живучих существ: как он спасает лекарства от жары

1:56
Наука

Представьте себе — живые существа, способные пережить экстремальную жару, холод и даже полное обезвоживание. Это не фантастика, а реальность: речь о тихоходках — самых живучих существах на Земле.

Тихоходка
Фото: flickr.com by Darron Birgenheier, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тихоходка

И вот, наконец, человек нашёл способ использовать их "суперсилу" себе на благо.

Что удалось учёным

Молекулярные биологи из Университета Вайоминга сделали прорыв: они научились сохранять жизненно важные препараты в условиях, где нет холодильников. Для этого использовали белок CAHS, который помогает тихоходкам выживать в самых суровых обстоятельствах.

Почему это важно

Обычно фактор свертывания крови VIII — препарат, спасающий жизни при гемофилии и обильных кровотечениях — нужно хранить при температуре +2…+8°C. Но в реальных условиях — на поле боя, при стихийных бедствиях, в космосе или в отдалённых регионах — соблюсти это невозможно.

Теперь же появилась технология, которая позволяет препарату переносить повторное обезвоживание, высокие температуры и долго храниться в сухом виде. Всё это благодаря природному и синтетическому белку CAHS D.

Как это работает

Ранее японские учёные выяснили, что CAHS формирует гель, поддерживающий стенки клеток, чтобы они не разрушались при высыхании. Коллеги из Вайоминга пошли дальше — они применили этот механизм для стабилизации медицинских препаратов.

И это только начало. Исследователи уверены: такой подход можно использовать и для вакцин, антител, стволовых клеток, крови и её компонентов.

Что ждёт нас впереди

Технология обещает революцию в медицине: сохранение препаратов без холодильников откроет доступ к лечению в самых удалённых точках планеты, в условиях катастроф и даже за пределами Земли.

Уточнения

Тихохо́дки (лат. Tardigrada) — тип микроскопических беспозвоночных, близкий к членистоногим.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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