Белок живучих существ: как он спасает лекарства от жары

Представьте себе — живые существа, способные пережить экстремальную жару, холод и даже полное обезвоживание. Это не фантастика, а реальность: речь о тихоходках — самых живучих существах на Земле.
И вот, наконец, человек нашёл способ использовать их "суперсилу" себе на благо.
Молекулярные биологи из Университета Вайоминга сделали прорыв: они научились сохранять жизненно важные препараты в условиях, где нет холодильников. Для этого использовали белок CAHS, который помогает тихоходкам выживать в самых суровых обстоятельствах.
Обычно фактор свертывания крови VIII — препарат, спасающий жизни при гемофилии и обильных кровотечениях — нужно хранить при температуре +2…+8°C. Но в реальных условиях — на поле боя, при стихийных бедствиях, в космосе или в отдалённых регионах — соблюсти это невозможно.
Теперь же появилась технология, которая позволяет препарату переносить повторное обезвоживание, высокие температуры и долго храниться в сухом виде. Всё это благодаря природному и синтетическому белку CAHS D.
Ранее японские учёные выяснили, что CAHS формирует гель, поддерживающий стенки клеток, чтобы они не разрушались при высыхании. Коллеги из Вайоминга пошли дальше — они применили этот механизм для стабилизации медицинских препаратов.
И это только начало. Исследователи уверены: такой подход можно использовать и для вакцин, антител, стволовых клеток, крови и её компонентов.
Технология обещает революцию в медицине: сохранение препаратов без холодильников откроет доступ к лечению в самых удалённых точках планеты, в условиях катастроф и даже за пределами Земли.
Тихохо́дки (лат. Tardigrada) — тип микроскопических беспозвоночных, близкий к членистоногим.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.