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Генетический секрет иммунитета: что отличает женщин от мужчин

1:51
Наука

Мужчины чаще и тяжелее болеют вирусными инфекциями — факт, который давно известен ученым. Но почему же так происходит? Загадка, над которой бились исследователи многие годы, наконец раскрыта!

Мужчина и женщина, отношения
Фото: Unsplash by freestocks. org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина и женщина, отношения

Генетическая подсказка в Х-хромосоме

Команда ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе нашла ключ к разгадке. Всё дело в особом гене, связанном с Х-хромосомой, который влияет на работу иммунных клеток — так называемых NK-клеток (от английского natural killer — "естественный убийца"). Эти клетки моментально вычисляют зараженные вирусом клетки и уничтожают их.

Казалось бы, мужчин должно защищать лучше… но нет

Интересный факт: у мужчин NK-клеток больше, чем у женщин. Логично было бы предположить, что это дает мужчинам преимущество. Однако всё оказалось наоборот. Почему? Потому что количество — не главное.

Как работает женское преимущество

У женщин две Х-хромосомы, а значит — две копии гена UTX. Этот ген отвечает за выработку белка, который одновременно снижает общее число NK-клеток, но резко усиливает эффективность тех, что остаются.

Как пояснила профессор Морин Су, одна из авторов исследования, именно повышенный уровень белка UTX делает женские NK-клетки настоящими "профессионалами" в борьбе с вирусами. Таким образом, природа дарит женщинам более совершенный иммунный ответ.

Ключевой вывод

Получается, что женский организм выигрывает не количеством, а качеством иммунных клеток. Это открытие может объяснить, почему женщины в целом легче переносят вирусные заболевания, чем мужчины.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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