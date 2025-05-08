Российский антисептик меняет всё: что скрывается за его простым составом

Российские ученые сделали то, что может изменить подход к дезинфекции. Команда из Южного федерального университета создала универсальный антисептик, который способен проникать внутрь клеток и разрушать их защитные мембраны, уничтожая источник инфекции бесследно.
Работа над раствором началась вовсе не для медицины. Ученые, изучающие останки древних людей, столкнулись с проблемой: ископаемые кости и зубы часто загрязнены современной ДНК — например, оставленной археологами. Чтобы не исказить результаты анализа, требовалась чистка на новом уровне.
Антисептик создан на основе перекиси водорода с добавлением ионов железа и меди. Это сочетание оказалось невероятно эффективным: раствор удаляет привнесённую ДНК с поверхности, позволяя получать аутентичные данные при палеогенетических исследованиях, а также использовать средство в криминалистике и судебной медицине.
Но разработчики пошли дальше. Эксперименты с концентрацией компонентов позволили создать формулу, подходящую не только для лабораторий, но и для обработки любых поверхностей или даже обеззараживания ран. При этом побочных эффектов средство не выявляет.
Испытания в Роспотребнадзоре подтвердили эффективность антисептика против энтеро- и коронавирусов, включая Covid-19. Сейчас исследователи проверяют его действие на ВИЧ.
Создатели планируют выпускать средство в формате спрея. Его себестоимость настолько низкая, что дешевле даже упаковки! Интерес к продукту уже проявляют крупные компании, включая РЖД, которые хотят использовать его для обработки поездов и дезинфекции в детских лагерях.
Антисе́птики (от греч. άντί "против" + σηπτικός "гноистый") — противогнилостные средства, предназначенные для предотвращения процессов разложения на поверхности открытых ран, например в ранах, образующихся после больших операций или ушибов, или для задержания уже начавшихся изменений в крови.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.