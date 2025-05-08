Как блокировка магния помогает эффективно сбросить вес

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В Медицинском научном центре Техасского университета выяснили: магний напрямую связан с метаболизмом и ожирением. Это значит, что, контролируя его, можно управлять весом — даже на самой вредной диете.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Factsheet_metabolic_syndrome.jpg by Abduzhabborov ожирение

Почему магний так важен

Магний содержится во всех тканях организма, особенно в клетках с высоким обменом веществ. Он известен как естественное "успокоительное" для нервной системы, укрепляет кости, регулирует уровень сахара и давление. Но есть нюанс: если магния слишком много, митохондрии — "энергетические станции" клеток — начинают работать хуже, что ведёт к проблемам с обменом веществ.

Как работает новый препарат

Исследователи сначала удалили у мышей ген MRS2, отвечающий за транспорт магния в митохондрии. Результат был ошеломляющим: метаболизм активировался, мыши сбросили вес, даже питаясь жирной и сладкой пищей.

На основе этого открытия был создан препарат CPACC. Он блокирует канал магния в митохондриях, но делает это мягче — без удаления гена. В результате даже мыши на вредной "западной диете" быстро худели и избегали жировой болезни печени.

Важность для будущего

Создатели уже подали заявку на патент. Они уверены: CPACC станет ключевым средством профилактики таких опасных заболеваний, как инсульт, сердечные приступы и даже рак, связанный с ожирением печени.

Главное

Секрет прост: ограничение магния в митохондриях — и ваш организм сжигает жир даже на калорийном питании. Это открытие может навсегда изменить подход к лечению ожирения.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.



Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.

