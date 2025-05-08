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Кто бы мог подумать: метеориты наполнили Луну влагой

1:49
Наука

Тем, что на Луне есть вода, уже никого не удивишь. Но китайские исследователи продолжают находить всё новые её источники — и не где-нибудь, а… в стеклянных шариках!

Лунное затмение
Фото: Pexels by Sebastian Voortman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лунное затмение

Как стекло оказалось на Луне

Учёные отправляли туда автоматические миссии, чтобы собрать образцы лунного грунта. Эти аппараты вернули на Землю горные породы, минералы, обломки и — внимание — сотни крошечных стеклянных шариков.

Откуда они? Исследование, опубликованное в Nature Geoscience, объясняет: шарики сформировались при падении метеоритов, когда высокие температуры расплавляли поверхность.

Почему шарики важны

Учёные предполагают, что эти стеклянные крошки играют ключевую роль в круговороте воды на Луне. Проверив находку, они обнаружили, что в шариках содержится 2000 микрограммов воды на грамм — и почти нет дейтерия (в отличие от пирокластических стекол, описанных в предыдущих исследованиях).

Откуда там вода

Секрет — в солнечном ветре, который содержит ионы водорода. Когда они попадают на лунный реголит, происходит реакция с кислородом, и образуется вода. Но на Луне нет атмосферы, которая удержала бы влагу — жидкость быстро испаряется. И вот тут вступают в дело стеклянные шарики: они как губки удерживают воду, не давая ей улетучиться.

Сколько воды на Луне

По оценкам учёных, в этих шариках может храниться минимум два миллиарда тонн воды. Более того, эксперты уверены, что подобные запасы могут быть и на других небесных телах. Предыдущие исследования показывали, что на Луне есть тысячи кубометров собственной влаги — хоть душ принимай!

Уточнения

Луна́ - единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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