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Они пугают даже своих создателей: зачем приостанавливают нейросети

1:56
Наука

Знаете ли вы, что сегодня над развитием нейросетей работают с такой скоростью, что даже их создатели не способны предсказать, чем это закончится?

Искусственный интеллект
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Искусственный интеллект

На портале futureoflife. org появилось открытое письмо, под которым уже более 1100 подписей. Среди них — Илон Маск, Стив Возняк и руководители крупнейших международных компаний. Они обеспокоены: пора остановить эксперименты с искусственным интеллектом.

Почему это вызывает тревогу

Авторов письма пугает, что лаборатории ИИ соревнуются друг с другом в создании всё более мощных систем. Эти цифровые умы, по их словам, уже трудно понять, предсказать или держать под контролем. И это — прямая угроза.

Они задаются вопросами, от которых становится не по себе:

  • Нужно ли создавать нечеловеческие умы, способные перехитрить нас?
  • Стоит ли рисковать и однажды потерять контроль над цивилизацией?
  • Какие требования выдвигают авторы письма?

Подписанты требуют немедленной остановки подготовки ИИ-систем, более мощных, чем GPT-4, хотя бы на полгода. За это время предлагается:

  • разработать протоколы безопасности.
  • назначить внешних независимых экспертов, которые будут следить за их исполнением.

Чего хотят добиться

Разработчики нейросетей должны сосредоточиться не на гонке за мощностью, а на повышении:

  • Точности.
  • Безопасности.
  • Прозрачности.
  • Надёжности.
  • Согласованности.
  • Доверия и лояльности систем.

Почему это важно

Учёные напоминают: человечество уже умело останавливаться, когда понимало, что риски слишком высоки. Так было, например, с клонированием человека и евгеникой. Они уверены — пора снова задуматься, прежде чем шагнуть в неизвестность.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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