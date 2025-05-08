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Сердце под ударом: когда Земля влияет на наше здоровье

2:41
Наука

Знали ли вы, что изменения магнитного поля Земли могут повлиять на работу вашего сердца? Учёные из Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова выяснили, какой именно механизм реагирует на эти колебания. Речь идёт о барорефлекторной системе, которая регулирует артериальное давление и пульс.

магнитное поле Земли
Фото: Веб-сайт НАСА
магнитное поле Земли

Давление под угрозой

Люди с артериальной гипертензией — в группе риска. Как рассказала заведующая лабораторией биоритмологии Лилия Поскотинова, у них практически отсутствует синхронизация барорефлекса с магнитными колебаниями. Это значит, что при геомагнитных возмущениях сердце испытывает напряжение, а риск гипертонической реакции возрастает.

"У таких людей напряжение сердечной деятельности возрастает по мере изменений магнитного поля, — поясняет Поскотинова. — В отличие от тех, у кого давление в норме".

Почему мы не замечаем магнитные бури

В научном мире до сих пор спорят, какие именно органы и системы человека способны реагировать на магнитные колебания. Известно, что у птиц есть чувствительные клетки в основании мозга, а у рыб — сенсоры. А что у нас?

Многие исследователи считают, что здоровый человек не замечает геомагнитных изменений, если только не страдает психоэмоциональными расстройствами. Однако данные популяционных исследований показывают: чувствительность всё же существует.

Где и как всё исследовали

Работы проводились на базе геобиосферного стационара "Ротковец" в Архангельской области. Там установлена геомагнитная обсерватория "Климовская", данные которой использовались в проекте. Учёные сравнивали показатели людей с нормальным и повышенным давлением, фиксируя минутные вариации магнитного поля.

Барорефлекс — ваш защитник

У здоровых людей барорефлекс синхронизирован с изменениями магнитного поля, что позволяет организму мягко регулировать частоту пульса и давление. Это снижает реакцию на стрессовые факторы, делая человека устойчивым к магнитным бурям. Но если этот механизм нарушен, как у гипертоников, тело не справляется: возрастает стресс-индекс, снижается защита блуждающего нерва.

Технологии и патенты

Архангельские исследователи вместе с разработчиком прибора "Варикард" Юрием Семёновым и учёными из РАН запатентовали методику определения чувствительности барорефлекторной регуляции сердечного ритма к геомагнитным колебаниям.

Уточнения

Магни́тное по́ле - поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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