Люцерна превратится в золото: простой трюк для роста выхода биотоплива

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Биологи из Китая нашли способ увеличить производство метана и жидких компонентов биотоплива из люцерны на целых 33%. Ключ — добавление бактерий Lactobacillus acidophilus и отходов от производства сока из каштановой розы.

Фото: Wikipedia by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Биологическая лаборатория

"Предложенный нами процесс представляет собой коммерчески привлекательную возможность одновременно увеличить эффективность производства метана и утилизировать отходы производства сока", — пояснил Чэн Цимин, профессор Университета Гуйчжоу.

Почему люцерна

Люцерна — это быстрорастущее кормовое растение с высоким содержанием белка, что делает её интересной культурой для биотоплива. Но пока КПД её ферментации уступает, например, кукурузе, из-за низкого уровня водорастворимых углеводов. Это подталкивает исследователей искать новые методы.

В чём секрет улучшения

Учёные догадались: если добавить в биомассу люцерны жмых плодов каштановой розы, богатый сахарами, процесс ферментации пойдёт эффективнее. Эти отходы активно накапливаются в провинции Гуйчжоу, где их используют для производства сока. А вместе с культурами Lactobacillus acidophilus это даёт мощный эффект.

Результаты впечатляют

Добавление этих компонентов позволило:

Увеличить выход метана на 33%.

Снизить выброс аммиака на 40%.

Повысить концентрацию жидкого биотоплива на 23%.

Почему это важно

Такой подход не только улучшает производство биогаза, но и помогает утилизировать местные отходы, снижая затраты на транспортировку сырья. Это открывает путь к развитию биометановых проектов прямо в сельских районах.

Что ждёт технологию впереди

Исследователи уверены: такие улучшения заметно повысят коммерческую привлекательность технологии и помогут вывести её на новый уровень.

Уточнения

Люце́рна (лат. Medicágo) — род однолетних и многолетних трав или полукустарников семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий 103 вида. Представители рода в основном произрастают в Средиземноморском районе.

