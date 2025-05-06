Частный космос: что стоит за стремительным ростом этой индустрии

3:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Космическое пространство, некогда эксклюзивная территория государственных организаций, сегодня все активнее осваивается частными компаниями.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Space Force photo by Joshua Conti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Falcon 9 — многоразовая тяжёлая ракета орбитального класса,

Во Франции, например, экосистема "Нового космоса" демонстрирует взрывной рост инноваций: около 200 стартапов и 3000 сотрудников. Жан-Марк Асторг, директор по стратегии французского космического агентства CNES, подчеркивает, что эта динамика выводит Францию в лидеры среди европейских стран. Однако, учитывая масштаб компании SpaceX Илона Маска, получившей разрешение на строительство собственного города в Техасе, путь к успеху остается сложным.

Сильвен Батаяр, директор по стратегии HyPrSpace, прямо заявляет, что без "Нового космоса" Европа осталась бы далеко позади SpaceX. Его стартап, расположенный в Бордо, разрабатывает гибридные ракетные двигатели для упрощения доступа на орбиту. Он признается, что они сделали все возможное для развития этой технологии.

Во Франции наблюдается небывалый рост востребованности космических профессий. В Реймсе 25-летний Станислас Максимин, пилот Latitude и ракеты-носителя Zephyr, является примером нового, смелого подхода. Компания планирует 50 запусков в год с полезной нагрузкой 200 кг. Максимин доволен сотрудничеством с CNES, это помогает ему встряхнуть сектор, в котором традиционно доминируют крупные промышленные компании.

MaiaSpace, дочерняя компания ArianeGroup, с 220 сотрудниками разрабатывает свою ракету-носитель Prometheus в стиле стартапа. Генеральный директор Йоханн Лерой отмечает, что у них нет цели добиться успеха с первой попытки, и это является революционным подходом, который меняет логику разработки, сроки и затраты.

Различные компании в разных городах Франции вносят свой вклад в освоение космоса. Эрик Лувисутто, консультант и бывший сотрудник CNES, объясняет, что "Новое пространство" переосмысливает использование космоса, используя технологии, полученные от агентств.

Финансирование остается ключевым вопросом. Мишель Фридлинг, основатель Look Up Space, отмечает, что компаниям трудно преодолеть "долину смерти" после того, как они потратили все свои деньги и ожидают нового раунда финансирования. В 2021 году частные инвестиции во французскую космическую отрасль составили примерно 500-700 миллионов евро. Однако эта сумма незначительна по сравнению с 73 миллиардами долларов государственных денег США.

Адель Хаддуд, основатель Infinite Orbits, напоминает, что околоземные орбиты также являются рынком, территорией, к которой необходимо иметь доступ и которую необходимо защищать. Европа пытается догнать упущенное, в то время как Ariane 6 страдает от конкуренции SpaceX, а космические подразделения Airbus и Thales сокращают свой персонал, передает clubic

Уточнения

Старта́п (от англ. startup company от start up дословно — «запускать») — компания с короткой историей операционной деятельности и анализа рынка.



