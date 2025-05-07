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300 световых лет до сенсации: невидимый гигант вышел из тени — теперь вся галактика под вопросом

2:12
Наука

Что, если одно из крупнейших небесных тел всё это время находилось всего в 300 световых годах от нас — и мы его просто не замечали? Именно это случилось с Эос — гигантским молекулярным облаком, которое удалось обнаружить только недавно.

молекулярное облако
Фото: NASA by Tea Temim, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
молекулярное облако

Гигант, прятавшийся на виду

Облако Эос — это настоящая колыбель звёзд, длиной около 100 световых лет. Чтобы представить его размеры: оно шире, чем 40 лун, выстроенных в линию.

Несмотря на такие масштабы, Эос долго оставалось невидимым для учёных — всё из-за низкого содержания монооксида углерода (CO), по которому обычно и ищут подобные объекты.

"Это открытие меняет представление о том, как и что мы можем наблюдать во Вселенной", — отметил руководитель проекта, доцент Блэйксли Бёркхарт из Рутгерского университета.

Флуоресценция вместо классики

Команда Бёркхарта пошла другим путём — они применили новый метод на основе флуоресцентного свечения водорода.

Это открытие открывает окно в мир других "тёмных" облаков, ранее недоступных для исследований, и может кардинально повлиять на понимание структуры галактики.

Материал для новых миров

Молекулярный водород — основа для образования звёзд и планет. Такие облака, как Эос, играют ключевую роль в переработке космического материала.

Изучая их, астрономы могут предсказывать, где появятся новые звёзды — и понять, как из хаоса возникает порядок.

Эос под давлением

Интересную форму полумесяца Эос, скорее всего, приобрёл благодаря взаимодействию с Северным полярным отрогом — гигантской зоной ионизированного газа.

Возможно, именно вспышки сверхновых или мощные звёздные ветры из этой области "вылепили" Эос, а теперь постепенно его разрушают.

Моделирование показывает: под действием фотонов и космических лучей Эос может исчезнуть через 6 миллионов лет.

Немного по космическим меркам — но для нас это шанс изучить подобные явления до того, как они исчезнут.

Уточнения

Молекулярное облако иногда называемое также звёздная колыбель (в случае, если в нём рождаются звёзды), — тип межзвёздного облака, чья плотность и размер позволяют в нём образовываться молекулам, обычно водорода (H2).

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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