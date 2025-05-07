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Великий поворот OpenAI: когда технология хочет больше, чем человечество готово

2:35
Наука

OpenAI официально отказывается от идеи стать полностью коммерческой компанией. Причина? Технология развивается слишком быстро, а ресурсов — критически не хватает.

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

OpenAI остаётся некоммерческой: что за этим стоит

"Мы в настоящее время не можем предоставить столько ИИ, сколько нужно миру", — заявил генеральный директор, Сэм Альтман.

Из-за этого компания вынуждена ограничивать мощность своих систем и притормаживать развитие сервисов.

Что изменится в структуре компании?

Теперь OpenAI останется под контролем некоммерческой организации, а её коммерческая часть будет преобразована в корпорацию общественного блага (PBC) — это гибридная структура, где важны не только интересы акционеров, но и социальная миссия.

Об этом рассказал председатель компании Брет Тейлор. Он отметил, что некоммерческая организация будет "главным акционером" и получит больше ресурсов для развития проектов.

"Вместо сложной структуры с ограниченной прибылью, уместной для мира с одной доминирующей ИИ-компанией, мы переходим к нормальной модели капитала, где у всех есть акции", — пояснил Альтман.

Почему это важно?

Планы OpenAI по коммерциализации вызвали волну критики.

"OpenAI была права, считая, что технология требует устойчивых структур и стимулов, но теперь она неправа, меняя их", — заявил пионер в области ИИ, Джеффри Хинтон.

Даже один из основателей OpenAI, Илон Маск в начале года пытался выкупить некоммерческое подразделение, чтобы вернуть приоритет безопасности и открытости. Сейчас он возглавляет xAI, конкурирующую компанию.

Альтман подчеркнул, что новая структура поможет достичь трёх ключевых целей:

  • сделать ИИ-доступ широким и человечеству полезным;
  • привлечь сотни миллиардов (в будущем — возможно, и триллионы) долларов инвестиций;
  • и в итоге — создать "полезный сверхразумный ИИ".

К слову, OpenAI сможет и дальше привлекать крупные инвестиции. Так, $30 млрд от SoftBank уже согласованы — и это в рамках новой структуры.

Что дальше?

Компания стремится стать самой масштабной и эффективной некоммерческой организацией в истории, использующей ИИ на благо людей.

Сотрудники, инвесторы и сама некоммерческая организация смогут владеть долями в PBC, а значит — быть частью новой модели развития ИИ.

Уточнения

OpenAI — американская научно-исследовательская организация, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта. В состав OpenAI входят зарегистрированная в штате Делавэр некоммерческая организация OpenAI, Inc и её дочерняя коммерческая компания OpenAI Global, LLC.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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