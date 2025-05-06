Без него никуда! Зачем фаллический кулон использовался римскими солдатами

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

В Нортумберленде, что в Соединенном Королевстве, археологи обнаружили артефакт, представляющий собой небольшой кулон фаллической формы, возраст которого оценивается примерно в две тысячи лет.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Раскопки

Этот необычный предмет был извлечен из земли в ходе раскопок, проходивших вблизи знаменитого Адрианова вала, пишет "Царьград".

Кулон, вырезанный из гагата, является миниатюрным изображением мужского полового органа. Историки полагают, что подобные амулеты использовались римскими воинами в качестве оберегов. Известные как "счастливые фаллосы", они, как считалось, приносили удачу в битвах. Кроме того, родители часто дарили их детям, надеясь таким образом защитить от злых духов и сглаза.

Исследователи предполагают, что найденный амулет, вероятнее всего, принадлежал солдату или гражданскому лицу, обитавшему в римском поселении, расположенном у оборонительной стены в IV веке нашей эры.

Стоит отметить, что в этом регионе археологи ранее уже находили другие предметы с фаллическими изображениями — на керамике, бытовых инструментах и даже на обломках стен зданий. Общее число обнаруженных артефактов подобного рода составляет не менее 59.

Уточнения

Артефакт в археологии — объект, подвергавшийся воздействию человека и обнаруженный в результате раскопок или единичного, иногда случайного события.



