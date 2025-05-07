3600 изображений в сутки: каждые 14 витков — шаг к разгадке тайны Большого взрыва

Каждый день 3600 инфракрасных снимков раскрывают тайны Вселенной. Эти изображения создаёт новейший телескоп NASA — SPHEREx. Его миссия звучит почти поэтично: "Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer". И эта аббревиатура не просто звучная — она скрывает невероятно амбициозный проект.
В марте SPHEREx был выведен в космос ракетой SpaceX Falcon 9 и спустя шесть недель калибровки начал полноценную работу.
Он вращается на низкой околоземной орбите и совершает около 14 оборотов в сутки. Это позволяет ему регулярно сканировать всё небо и каждые два месяца — составлять его полную карту.
SPHEREx снабжён шестью детекторами, благодаря которым за всё время миссии планируется собрать почти девять миллионов наблюдений.
Его обзор охватывает не только видимую часть космоса, но и скрытые участки, куда раньше не добирался ни один зонд.
SPHEREx помогает учёным распознать распределение вещества во Вселенной, понять структуру Млечного Пути и, возможно, однажды — разгадать саму суть происхождения жизни.
Большо́й взрыв – это физическая теория, описывающая, как Вселенная расширялась из начального состояния высокой плотности и температуры. Различные космологические модели, основанные на концепции Большого взрыва, объясняют широкий спектр явлений, включая обилие легких элементов, космическое микроволновое фоновое излучение и крупномасштабную структуру Вселенной.
SPHEREx (аббревиатура англ. Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer, в переводе — Спектрофотометр исследования истории Вселенной, эпохи реионизации и льдов) — планируемый космический телескоп, работающий в ближнем инфракрасном диапазоне, который будет проводить панорамное исследование неба.
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