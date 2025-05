3600 изображений в сутки: каждые 14 витков — шаг к разгадке тайны Большого взрыва

Каждый день 3600 инфракрасных снимков раскрывают тайны Вселенной. Эти изображения создаёт новейший телескоп NASA — SPHEREx. Его миссия звучит почти поэтично: "Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer". И эта аббревиатура не просто звучная — она скрывает невероятно амбициозный проект.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picture_by_Hubble_Space_Telescope_crop.jpg by NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI) вселенная

Телескоп, покоривший орбиту

В марте SPHEREx был выведен в космос ракетой SpaceX Falcon 9 и спустя шесть недель калибровки начал полноценную работу.

Он вращается на низкой околоземной орбите и совершает около 14 оборотов в сутки. Это позволяет ему регулярно сканировать всё небо и каждые два месяца — составлять его полную карту.

Что делает SPHEREx?

Каждый день он фиксирует 3600 инфракрасных изображений — свет, который не видит человеческий глаз.

Использует метод спектроскопии, чтобы изучать состав и структуру далёких галактик и межзвёздной пыли.

Исследует межзвёздные облака, где может прятаться ключ к происхождению воды и органических молекул — основ жизни.

Помогает ответить на фундаментальные вопросы о Большом взрыве и последующем расширении Вселенной.

Не просто телескоп

SPHEREx снабжён шестью детекторами, благодаря которым за всё время миссии планируется собрать почти девять миллионов наблюдений.

Его обзор охватывает не только видимую часть космоса, но и скрытые участки, куда раньше не добирался ни один зонд.

SPHEREx помогает учёным распознать распределение вещества во Вселенной, понять структуру Млечного Пути и, возможно, однажды — разгадать саму суть происхождения жизни.

Уточнения

Большо́й взрыв – это физическая теория, описывающая, как Вселенная расширялась из начального состояния высокой плотности и температуры. Различные космологические модели, основанные на концепции Большого взрыва, объясняют широкий спектр явлений, включая обилие легких элементов, космическое микроволновое фоновое излучение и крупномасштабную структуру Вселенной.



SPHEREx (аббревиатура англ. Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer, в переводе — Спектрофотометр исследования истории Вселенной, эпохи реионизации и льдов) — планируемый космический телескоп, работающий в ближнем инфракрасном диапазоне, который будет проводить панорамное исследование неба.