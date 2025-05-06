Миссия не завершена, но с сокращением: что стоит за решением США о финансировании МКС

2:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Администрация президента США планирует сократить расходы на содержание Международной космической станции (МКС), урезав финансирование НАСА по этой программе более чем на 500 миллионов евро в проекте бюджета на 2026 год.

Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мкс

Это может привести к уменьшению численности экипажей, изменению графика их ротации, а также сокращению времени пребывания и объема работ на станции.

Ожидается, что МКС завершит свою миссию чуть более чем через пять лет, если не будет принято решение о продлении срока эксплуатации, что представляется маловероятным. В течение этих пяти лет станция могла бы функционировать в обычном режиме, с регулярной сменой экипажей. Однако, согласно плану Белого дома, этого не произойдет.

Предложение по бюджету США, разработанное администрацией, предполагает существенную экономию средств. Документ, детально описывающий меры по сокращению расходов, свидетельствует о стремлении администрации к формированию самого скромного бюджета за последнее время, как сообщает The New York Times.

Проект бюджета на 2026 год предусматривает немедленное сокращение финансирования, выделяемого НАСА на деятельность, связанную с МКС. Предполагается, что космическое агентство продолжит эксплуатацию станции, привлекая частные инвестиции в размере 506 миллионов долларов. Это снижение станет частью общего тренда по сокращению расходов в космической сфере.

По мнению администрации, сокращение финансирования на полмиллиарда долларов отражает переход к более прибыльной коммерческой модели освоения космоса, поскольку жизненный цикл МКС подходит к концу. В результате сокращения финансирования возможно уменьшение численности экипажей и объема научных исследований на борту МКС, с целью подготовки к безопасному завершению эксплуатации станции к 2030 году и её замене коммерческими космическими станциями.

Сокращение финансирования также затронет другие проекты НАСА, включая исследования окружающей среды и погоды, лунную станцию Gateway, ракету Space Launch System (SLS) и другие направления. Исключением станет лишь программа по исследованию Марса, которая остается приоритетной для администрации.

Уточнения

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

