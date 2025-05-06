Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тонкие блинчики за 30 минут: идеальный завтрак для всей семьи
Распространенная ошибка с рисом и макаронами, которая может стоить вам жизни
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
Каждая остановка — продуманный ход: как собаки контролируют вас на поводке
Автомобиль показывает одно, навигатор — другое: кто лжёт про вашу скорость
Иммунотерапия, которая спасает от операции: новый метод лечения рака
Стиральная машина гремит и скачет? Не торопитесь с покупкой новой — решение есть
Медики отказались помочь: отпуск, который не должен был так закончиться
Посадите его под помидоры: летом вы будете собирать сочные плоды вёдрами

Миссия не завершена, но с сокращением: что стоит за решением США о финансировании МКС

2:32
Наука

Администрация президента США планирует сократить расходы на содержание Международной космической станции (МКС), урезав финансирование НАСА по этой программе более чем на 500 миллионов евро в проекте бюджета на 2026 год.

мкс
Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мкс

Это может привести к уменьшению численности экипажей, изменению графика их ротации, а также сокращению времени пребывания и объема работ на станции.

Ожидается, что МКС завершит свою миссию чуть более чем через пять лет, если не будет принято решение о продлении срока эксплуатации, что представляется маловероятным. В течение этих пяти лет станция могла бы функционировать в обычном режиме, с регулярной сменой экипажей. Однако, согласно плану Белого дома, этого не произойдет.

Предложение по бюджету США, разработанное администрацией, предполагает существенную экономию средств. Документ, детально описывающий меры по сокращению расходов, свидетельствует о стремлении администрации к формированию самого скромного бюджета за последнее время, как сообщает The New York Times.

Проект бюджета на 2026 год предусматривает немедленное сокращение финансирования, выделяемого НАСА на деятельность, связанную с МКС. Предполагается, что космическое агентство продолжит эксплуатацию станции, привлекая частные инвестиции в размере 506 миллионов долларов. Это снижение станет частью общего тренда по сокращению расходов в космической сфере.

По мнению администрации, сокращение финансирования на полмиллиарда долларов отражает переход к более прибыльной коммерческой модели освоения космоса, поскольку жизненный цикл МКС подходит к концу. В результате сокращения финансирования возможно уменьшение численности экипажей и объема научных исследований на борту МКС, с целью подготовки к безопасному завершению эксплуатации станции к 2030 году и её замене коммерческими космическими станциями.

Сокращение финансирования также затронет другие проекты НАСА, включая исследования окружающей среды и погоды, лунную станцию Gateway, ракету Space Launch System (SLS) и другие направления. Исключением станет лишь программа по исследованию Марса, которая остается приоритетной для администрации.

Уточнения

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Экономика и бизнес
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим Аудио 
Ножницы против времени: три стрижки, которые творят с лицом магию
Красота и стиль
Ножницы против времени: три стрижки, которые творят с лицом магию Аудио 
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Наука и техника
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова Мифы о Второй мировой: почему США и Британия якобы спасли мир от нацизма Олег Володин
Не холодильник! Этот прибор съедает больше всего электричества в вашем доме
Врата в потусторонний мир: в Саккаре нашли необычную гранитную дверь
Генеральское сало — закуска, которой завидует любой праздничный стол
Генеральское сало — закуска, которой завидует любой праздничный стол
Последние материалы
Тонкие блинчики за 30 минут: идеальный завтрак для всей семьи
Распространенная ошибка с рисом и макаронами, которая может стоить вам жизни
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
Каждая остановка — продуманный ход: как собаки контролируют вас на поводке
Автомобиль показывает одно, навигатор — другое: кто лжёт про вашу скорость
Иммунотерапия, которая спасает от операции: новый метод лечения рака
Стиральная машина гремит и скачет? Не торопитесь с покупкой новой — решение есть
Медики отказались помочь: отпуск, который не должен был так закончиться
Посадите его под помидоры: летом вы будете собирать сочные плоды вёдрами
Миссия не завершена, но с сокращением: что стоит за решением США о финансировании МКС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.