Миссия не завершена, но с сокращением: что стоит за решением США о финансировании МКС

Администрация президента США планирует сократить расходы на содержание Международной космической станции (МКС), урезав финансирование НАСА по этой программе более чем на 500 миллионов евро в проекте бюджета на 2026 год.
Это может привести к уменьшению численности экипажей, изменению графика их ротации, а также сокращению времени пребывания и объема работ на станции.
Ожидается, что МКС завершит свою миссию чуть более чем через пять лет, если не будет принято решение о продлении срока эксплуатации, что представляется маловероятным. В течение этих пяти лет станция могла бы функционировать в обычном режиме, с регулярной сменой экипажей. Однако, согласно плану Белого дома, этого не произойдет.
Предложение по бюджету США, разработанное администрацией, предполагает существенную экономию средств. Документ, детально описывающий меры по сокращению расходов, свидетельствует о стремлении администрации к формированию самого скромного бюджета за последнее время, как сообщает The New York Times.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает немедленное сокращение финансирования, выделяемого НАСА на деятельность, связанную с МКС. Предполагается, что космическое агентство продолжит эксплуатацию станции, привлекая частные инвестиции в размере 506 миллионов долларов. Это снижение станет частью общего тренда по сокращению расходов в космической сфере.
По мнению администрации, сокращение финансирования на полмиллиарда долларов отражает переход к более прибыльной коммерческой модели освоения космоса, поскольку жизненный цикл МКС подходит к концу. В результате сокращения финансирования возможно уменьшение численности экипажей и объема научных исследований на борту МКС, с целью подготовки к безопасному завершению эксплуатации станции к 2030 году и её замене коммерческими космическими станциями.
Сокращение финансирования также затронет другие проекты НАСА, включая исследования окружающей среды и погоды, лунную станцию Gateway, ракету Space Launch System (SLS) и другие направления. Исключением станет лишь программа по исследованию Марса, которая остается приоритетной для администрации.
Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.
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