Ближе к точке невозврата: выживут только микроорганизмы, способные обходиться без кислорода

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование показывает, что цепочка событий, вызванная нагреванием Солнца, может привести к снижению уровня CO2 в атмосфере, что окажет серьезное влияние на жизнь на Земле.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнце

По мере нагревания Солнца молекулы углекислого газа начинают разрушаться, что снижает уровень CO2 до критического, ограничивая фотосинтез у растений. Без фотосинтеза растения перестают производить кислород, что в свою очередь угрожает существованию сложной жизни, включая людей и животных.

По мнению ученых, этот процесс может начаться примерно через 10 000 лет и постепенно превратит Землю в пустыню, подобную той, какой она была миллиарды лет назад. Как только начнется эта трансформация, возврат к прошлому будет невозможен. Отсутствие кислорода также приведет к исчезновению озонового слоя, что сделает планету уязвимой к солнечной радиации. Единственными выжившими будут анаэробные микроорганизмы.

Исследователи Кадзуми Озаки и Кристофер Рейнхард провели симуляции, чтобы предсказать, когда Земля станет непригодной для жизни; по их оценкам, это может произойти через миллиард лет, хотя первые заметные изменения могут начаться гораздо раньше.

Еще одним последствием атмосферной трансформации станет увеличение содержания метана, что ухудшит качество воздуха и ускорит вымирание многих видов. Это открытие подчеркивает хрупкость баланса, поддерживающего жизнь на нашей планете, и напоминает о том, что кислород не будет существовать вечно. Это также стимулирует размышления о том, какие условия необходимы для поддержания жизни на планетах и как долго они могут оставаться стабильными. Понимание этих циклов важно для науки и осознания того, что во Вселенной ничто не вечно, пишет unionrayo.

Уточнения

Анаэробы (от греч. αν — отрицательная частица, греч. αέρ — «воздух» и греч. βιοζ — «жизнь») — организмы, получающие энергию при отсутствии доступа кислорода путём субстратного фосфорилирования, конечные продукты неполного окисления субстрата при этом могут быть окислены с получением большего количества энергии в виде АТФ.



