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Сила магнитных полей: как нейтронные звёзды могут изменить наши представления о золоте в космосе

1:53
Наука

Согласно новому исследованию, сильные магнитные поля нейтронных звезд могут быть источником золота и других тяжелых металлов во Вселенной.

Золотой диск
Фото: commons.wikimedia.org by Sterilgutassistentin is licensed under GNU General Public License
Золотой диск

Исследование, опубликованное недавно в журнале Astrophysical Journal Letters, проводилось доктором наук Анирудом Пателем и его командой из Колумбийского университета при поддержке НАСА и с использованием 20-летних данных телескопов Европейского космического агентства.

В исследовании отмечается, что во время мощных вспышек нейтронных звезд (известных как магниты) создается значительное количество тяжелых металлов, включая золото. Ученые предполагают, что магниты могут вносить до 10% железа в галактики, что больше, чем общее количество других тяжелых элементов.

Это открытие важно, поскольку ранее считалось, что золото образуется только при столкновении нейтронных звезд (в так называемых килоновах). Магниты представляют собой нейтронные звезды с чрезвычайно сильными магнитными полями, и редкие "звездные землетрясения" могут вызывать гигантские извержения, связанные с гамма-излучением. Хотя точные физические механизмы этих процессов ещё не полностью понятны, исследователи считают, что в процессе вспышек нейтронные звезды могут быстро синтезировать более тяжелые атомы.

Данное исследование подразумевает, что золото, образовавшееся в результате вспышек, могло появиться гораздо раньше, чем многие столкновения нейтронных звезд. В рамках дальнейшего изучения НАСА планирует запуск гамма-телескопа Compton Spectrometer and Imager (COSI) в 2027 году, чтобы глубже исследовать эти явления и выяснить происхождение тяжелых элементов в космосе, пишет portfolio.

Уточнения

Магни́тное по́ле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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