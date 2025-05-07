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Подводный детектив: как метод eDNA без ловли рыбы выявил паразитов в форелевых хозяйствах

1:21
Наука

Новый метод выявления заражения воды без необходимости ловли рыб был протестирован в форелевых хозяйствах на Онежском и Ладожском озерах, как сообщили в Карельском научном центре РАН.

лаборатория
Фото: https://commons.wikimedia.org by governortomwolf, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
лаборатория

Ученые впервые использовали метод анализа окружающей ДНК (eDNA) для поиска паразитов у рыб. Исследования проводились в форелевых хозяйствах, а также в Белом море. Вместо традиционного метода — ловли и вскрытия рыбы — специалисты изучали пробы воды на наличие ДНК паразита Gyrodactylus salaris. Этот метод оказался эффективным и позволил обнаружить заражение даже на расстоянии от садков, передает karelinform.ru.

Специалисты отметили широкий диапазон воздействия рыбоводческих хозяйств и подчеркнули, что метод eDNA можно использовать для ветеринарного контроля и мониторинга экосистем.

Также в регионе впервые был обнаружен другой вид паразита — Gyrodactylus teuchis, который ранее не регистрировался в Карелии. Ученые связывают его появление с транспортировкой зараженных мальков и указывают на недостаток контроля в этой области.

Для внедрения этой технологии в республике потребуется время и новое оборудование, заключили в пресс-службе Карельского научного центра РАН.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов. Молекула ДНК хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из последовательности нуклеотидов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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