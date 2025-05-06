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Экологическое бедствие на Волге: что делать, чтобы остановить катастрофу

Наука

Волга сталкивается с угрозой критического маловодья в 2025 году. Причиной этого стали необычайно теплая зима и малоснежность, что значительно повлияло на объем половодья. Как сообщили в компании "РусГидро", воды будет намного меньше, чем обычно, что создает риск не только для экосистемы, но и для всей инфраструктуры, связанной с рекой.

Теплоход Метеор-197
Фото: commons.wikimedia.org by Артём Светлов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Теплоход Метеор-197

Экологические угрозы

Уже в Ярославской области обнажились участки, которые раньше скрывала вода. Это привело к остановке работы Угличской ГЭС и сокращению мощностей Рыбинской ГЭС. Одним из самых тревожных последствий маловодья станет активное цветение воды токсичными водорослями и цианобактериями, что может привести к массовой гибели рыбы и загрязнению водных ресурсов. Кандидат биологических наук Сергей Сиделев предупреждает, что последствия могут быть катастрофическими для рыбной отрасли и водоснабжения.

"Последствия ядовитого цианобактериального гиперцветения Волжских водохранилищ могут быть катастрофическими — от гибели рыб до проблем с хозяйственно-питьевым водоснабжением", — отметил ученый.

Угрозы для сельского хозяйства и водоснабжения

По данным Гидрометцентра, приток воды в Волжско-Камском каскаде в 2025 году будет составлять всего 100-128 куб. км при норме 159 куб. км. Это означает серьезные угрозы для сельского хозяйства, судоходства и водоснабжения в прибрежных городах. Особенно тяжело будет рыбному хозяйству, ведь на Горьковском и Куйбышевском водохранилищах может полностью обнажиться нерестилище.

Причины маловодья

Научные исследования связывают нынешнее маловодье с глобальным потеплением, которое в России происходит быстрее, чем в других регионах мира. Также проблему усугубляет деятельность ГЭС. Вода в водохранилищах испаряется гораздо быстрее, чем из рек, что усугубляет дефицит водных ресурсов. Все это приводит к резкому снижению уровня воды в Волге и других реках, таких как Ока и Каспий.

Эксперты предупреждают, что для спасения Волги может потребоваться разборка запруд нескольких водохранилищ. Это позволит сохранить реку, которая, несмотря на использование альтернативных источников энергии, остается незаменимой для экосистемы.

Маловодье на Волге может привести к экологической катастрофе. Ученые и специалисты призывают к срочным мерам для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации. Только комплексное решение может сохранить Волгу, её экосистему и водоснабжение для миллионов людей.

Уточнения

Во́лга (тат. Идел, чув. Атӑл, каз. Еділ, ног. Эдил, калм. Иҗил-һол, мар. Юл, эрз. Рав) — река в европейской части России (небольшая часть дельты Волги, вне основного русла реки, находится на территории Казахстана).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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