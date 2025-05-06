Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звезда сериала Слово пацана заявил о планах создать строительную империю
Психология перестановки: зачем мы меняем мебель, когда меняемся сами
Миллионы туристов выбрали: отель в Греции вошёл в мировой топ — и вы точно захотите туда
Секретный пирог с начинкой, которая пахнет летом и Италией
Волосы ушли, сила пришла: короткая стрижка, которая говорит вместо тебя
Обойдёмся без импортных моллюсков! В Приморье стартовал фестиваль мидий, где шеф-повара удивляют оригинальными блюдами
Новые правила Euro NCAP могут убить рынок дешёвых авто
Не болит — значит, зря ходил в зал? Опасное заблуждение, от которого стоит избавиться
Как приготовить суп за копейки: вкусный рецепт из кильки

Реликт космической эпохи: что помешало советскому зонду достичь Венеры

2:00
Наука

После более чем полувека пребывания на орбите вокруг Земли советский космический аппарат "Космос-482" наконец готовится вернуться домой.

Международная космическая станция, МКС
Фото: commons.wikimedia by NASA Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Международная космическая станция, МКС

Запущенный в 1972 году в рамках прославленной программы "Венера", этот зонд изначально предназначался для посадки на суровую поверхность Венеры. Однако из-за неисправности верхней ступени ракеты-носителя его траектория изменилась, и вместо межпланетного путешествия он остался кружить вокруг Земли.

За 53 года, проведённых на орбите, "Космос-482" стал настоящим реликтом космической эпохи. По расчётам экспертов, его спуск на Землю ожидается в период с 7 по 13 мая.

На последних фотографиях, сделанных с орбитальных аппаратов, видна вытянутая форма зонда. По мнению специалистов, это может быть остаток парашютной системы, которая, вероятно, не выдержит повторного входа в атмосферу Земли.

Примечательно, что конструкция зонда была спроектирована специально для прохождения плотной и горячей атмосферы Венеры. Это значит, что "Космос-482" обладает высокой прочностью, рассчитанной на экстремальные условия.

По мнению некоторых экспертов, если бы аппарат достиг Венеры, он, возможно, сумел бы преодолеть атмосферное давление и температуру, чтобы передать на Землю уникальные данные.

Теперь же, спустя десятилетия, его судьба, скорее всего, завершится падением в океан, где аппарат будет ждать своих исследователей или станет одной из многих потерянных реликвий космической гонки.

Специалисты с интересом наблюдают за этим событием, ведь это редкий случай — увидеть возвращение на Землю устройства, запущенного ещё во времена холодной войны. Это не просто технический артефакт, а напоминание о грандиозных амбициях и достижениях космической эры.

Уточнения

Космос-482 — автоматическая межпланетная станция, дублирующая станцию «Венера-8» по конструкции, составу бортовых систем и научной аппаратуре. Запуск был произведён 31 марта 1972 года в 7 часов 2 минуты 33 секунды с помощью ракеты-носителя «Молния-М». 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Цвела на радость, а осталась без плодов: кого боится вишня весной больше всего
Садоводство, цветоводство
Цвела на радость, а осталась без плодов: кого боится вишня весной больше всего Аудио 
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Недвижимость
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере Аудио 
7 юбок, которые все будут носить летом 2025 — и ты точно захочешь хотя бы одну
Красота и стиль
7 юбок, которые все будут носить летом 2025 — и ты точно захочешь хотя бы одну Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова Мифы о Второй мировой: почему США и Британия якобы спасли мир от нацизма Олег Володин
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
Вытесняет сирень с участков: этот кустарник цветёт дважды за сезон
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Последние материалы
Снижение активности сперматозоидов на 35%: что скрывает парацетамол?
Очистите тротуары и террасу от сорняков без химии — простой домашний рецепт
Певица Виктория Дайнеко призналась, что без мужа не любит ходить на мероприятия
Роману Нюши и Олега Майами на шоу Сокровище императора предрекли крах: напоминает игру
Хранение томатной пасты без плесени: простое решение для каждой хозяйки
Стерилизация — мифы, факты и правда о здоровье вашей любимицы
Дорога в никуда: ВСУ получили прямой приказ уничтожать гражданских и волонтеров
Ужасные события, которые нельзя забыть: президентская библиотека оцифровала шокирующие документы о нацистских зверствах
Современная кухня без верхних шкафов: как это улучшает хранение и уборку
Древний город, который спас императора и до сих пор не хочет этим хвастаться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.