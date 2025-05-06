Реликт космической эпохи: что помешало советскому зонду достичь Венеры

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

После более чем полувека пребывания на орбите вокруг Земли советский космический аппарат "Космос-482" наконец готовится вернуться домой.

Фото: commons.wikimedia by NASA Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Международная космическая станция, МКС

Запущенный в 1972 году в рамках прославленной программы "Венера", этот зонд изначально предназначался для посадки на суровую поверхность Венеры. Однако из-за неисправности верхней ступени ракеты-носителя его траектория изменилась, и вместо межпланетного путешествия он остался кружить вокруг Земли.

За 53 года, проведённых на орбите, "Космос-482" стал настоящим реликтом космической эпохи. По расчётам экспертов, его спуск на Землю ожидается в период с 7 по 13 мая.

На последних фотографиях, сделанных с орбитальных аппаратов, видна вытянутая форма зонда. По мнению специалистов, это может быть остаток парашютной системы, которая, вероятно, не выдержит повторного входа в атмосферу Земли.

Примечательно, что конструкция зонда была спроектирована специально для прохождения плотной и горячей атмосферы Венеры. Это значит, что "Космос-482" обладает высокой прочностью, рассчитанной на экстремальные условия.

По мнению некоторых экспертов, если бы аппарат достиг Венеры, он, возможно, сумел бы преодолеть атмосферное давление и температуру, чтобы передать на Землю уникальные данные.

Теперь же, спустя десятилетия, его судьба, скорее всего, завершится падением в океан, где аппарат будет ждать своих исследователей или станет одной из многих потерянных реликвий космической гонки.

Специалисты с интересом наблюдают за этим событием, ведь это редкий случай — увидеть возвращение на Землю устройства, запущенного ещё во времена холодной войны. Это не просто технический артефакт, а напоминание о грандиозных амбициях и достижениях космической эры.

Уточнения

Космос-482 — автоматическая межпланетная станция, дублирующая станцию «Венера-8» по конструкции, составу бортовых систем и научной аппаратуре. Запуск был произведён 31 марта 1972 года в 7 часов 2 минуты 33 секунды с помощью ракеты-носителя «Молния-М».

