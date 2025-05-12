Кость в горле у науки: динозавров считали обречёнными, но всё оказалось иначе

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Теория о том, что динозавры начали вымирать задолго до падения астероида, трещит по швам. Новое исследование показывает: никаких признаков "естественного угасания" не было. Просто Земля не сохранила достаточно свидетельств.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Динозавр

Следы, которых могло не быть

Учёные проанализировали 8000 окаменелостей из позднего мелового периода и пришли к выводу: разнообразие динозавров вовсе не шло на спад. Просто условия для окаменения были крайне неблагоприятными — геология подвела.

Исчезновение внутренних морей и подъём Скалистых гор затруднили процесс сохранения остатков. К тому же, многие слои пород позднего мелового периода сегодня просто недоступны: они или не вскрыты, или заросли.

Падение, которого не было

Ранее считалось, что количество динозавров сокращалось перед столкновением. Но исследование показало: это лишь "пробелы в летописи", а не реальное исчезновение. На момент удара всё было стабильно — по крайней мере, в мире рептилий.

Цератопсы, вроде трицератопса, попадались чаще, потому что жили на равнинах — тех самых, где условия для захоронения были идеальны. А вот гадрозавров почти не осталось — реки пересохли, и их останки просто не сохранились.

А что если?…

"Если бы не астероид, они, возможно, жили бы и сегодня", — говорят авторы.

Не вымирание, а внезапное стирание с лица планеты. И не по их вине.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

