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До конца столетия планета может потерять равновесие — полюс уже начал двигаться

1:46
Наука

Северный полюс уже не на месте — и к 2100 году он может сдвинуться почти на 90 футов (27 метров) к западу. Всё из-за таяния ледников и ледяных щитов, вызванного изменением климата. Планета буквально теряет баланс.

Земля
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля

Когда тает лёд — шатается ось

Ось вращения Земли — не невидимая палка, торчащая из глобуса, а динамичная линия, которую постоянно смещает перераспределение массы. Воздух, вода, земля, даже ядро — всё влияет. Но сейчас, говорят учёные из Швейцарии, именно растущие объёмы талой воды сильнее всего толкают ось с привычного положения.

По их модели, в худшем сценарии выбросов Северный полюс уйдёт почти на 27 метров от своего положения в 1900 году. Даже при "щадящем" сценарии — это будет минимум 12 метров.

Проблемы не только на бумаге

Этот сдвиг может не ощущаться под ногами, но создаст проблемы для спутников и космической навигации. Современные системы завязаны на точные координаты вращения Земли — и если ось меняется, космические аппараты начинают "путаться в показаниях".

"Человечество сместило полюса сильнее, чем это сделал последний ледниковый период", — отмечает геолог Мостафа Киани Шахванди.

А ведь тогда вся Европа лежала подо льдом.

И это не предел

Учёные планируют сравнивать нынешние данные с палеоклиматическими следами — чтобы понять, как менялись полюса миллионы лет назад. Это поможет определить: мы живём в эпоху беспрецедентного сдвига — или Земля просто продолжает свой вечный танец?

Уточнения

Плане́та — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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