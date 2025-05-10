Кусочек Солнечной системы, который не должен был остаться целым — и тем более летучим

Когда речь заходит о загадках Солнечной системы, Меркурий стабильно держится в лидерах. Маленький, плотный, с огромным железным ядром и летучими элементами на поверхности — он будто собран из деталей разных планет. Новое исследование предполагает: всему виной "удар и побег" в юности.
Учёные смоделировали столкновение двух протопланет примерно одинакового размера — как раз на стадии, когда у них уже были ядра и мантии. Результат? Почти точная копия Меркурия. Особенно интересен "скользящий" угол удара: он мог буквально срезать часть внешнего слоя, не расплавив планету и не уничтожив летучие элементы.
"Что нас удивило, — говорит автор работы Патрик Франко, — так это эффективность такого столкновения. Оно объясняет состав Меркурия без редких и сложных сценариев".
Судя по расчётам, эпицентр драмы находился не там, где Меркурий сейчас, а между орбитами Земли и Венеры. Там в ранние эпохи царил хаос, тела сталкивались, словно в игре на выживание. А вот если бы столкновение произошло раньше, когда в диске было больше обломков, Меркурий мог бы вовсе не выжить как отдельная планета.
BepiColombo уже летит к Меркурию — и в 2026 году может внести свои поправки. А пока учёные спорят: был ли это счастливый космический "рикошет", или Меркурий родился совсем не там, где его нашли.
"Его история только начинается", — отмечает Франко.
Со́лнечная систе́ма - планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.
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