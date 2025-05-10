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Горы ни при чём: Земля могла не двигаться первые миллиард лет. И это меняет всё

1:51
Наука

До недавнего времени геологи были уверены: тектоника плит — сдвиги, субдукции, землетрясения — началась почти сразу после того, как Земля остыла и на ней появилась кора. Доказательством считались химические следы в древнейших породах. Но новое исследование сносит эту уверенность как землетрясение — карточный домик.

Планета
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Планета

Химия без плит

Геофизик Крейг О'Нил и его команда пришли к выводу: состав первых горных пород на планете и вправду напоминает породы современных зон субдукции. Но это — совпадение, а не признак тектоники. Всё дело в химии расплавленной мантии, богатой железом, которая в древности вела себя совсем не так, как сейчас.

"Предполагать, что Земля всегда работала по одному сценарию — рискованно", — объясняет О'Нил.

Модель ранней Земли

Учёные смоделировали условия первых сотен миллионов лет существования планеты и обнаружили, что химические "подписи" ранней коры могли возникать и без всяких плит. Просто в процессе остывания и формирования твёрдой оболочки.

Тектоника с перерывами

Это не означает, что никаких сдвигов не было вовсе. Вероятно, локальные субдукции случались — Землю тогда бомбардировали астероиды, некоторые из них могли запускать кратковременные тектонические процессы.

Но глобальная система плит, как предполагают авторы, оформилась гораздо позже — примерно между 3,2 и 2,7 миллиарда лет назад.

В чём теперь вопрос

Теперь в центре внимания — не вопрос "была ли тектоника", а "когда она действительно началась". И как отличить химический "отпечаток" настоящей тектоники от более ранней, доплитной геологии?

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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