Горы ни при чём: Земля могла не двигаться первые миллиард лет. И это меняет всё

До недавнего времени геологи были уверены: тектоника плит — сдвиги, субдукции, землетрясения — началась почти сразу после того, как Земля остыла и на ней появилась кора. Доказательством считались химические следы в древнейших породах. Но новое исследование сносит эту уверенность как землетрясение — карточный домик.
Геофизик Крейг О'Нил и его команда пришли к выводу: состав первых горных пород на планете и вправду напоминает породы современных зон субдукции. Но это — совпадение, а не признак тектоники. Всё дело в химии расплавленной мантии, богатой железом, которая в древности вела себя совсем не так, как сейчас.
"Предполагать, что Земля всегда работала по одному сценарию — рискованно", — объясняет О'Нил.
Учёные смоделировали условия первых сотен миллионов лет существования планеты и обнаружили, что химические "подписи" ранней коры могли возникать и без всяких плит. Просто в процессе остывания и формирования твёрдой оболочки.
Это не означает, что никаких сдвигов не было вовсе. Вероятно, локальные субдукции случались — Землю тогда бомбардировали астероиды, некоторые из них могли запускать кратковременные тектонические процессы.
Но глобальная система плит, как предполагают авторы, оформилась гораздо позже — примерно между 3,2 и 2,7 миллиарда лет назад.
Теперь в центре внимания — не вопрос "была ли тектоника", а "когда она действительно началась". И как отличить химический "отпечаток" настоящей тектоники от более ранней, доплитной геологии?
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