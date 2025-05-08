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Мороз по коже: Арктику заливают водой, чтобы она снова замёрзла

1:59
Наука

На фоне оранжевого заката над замёрзшим морем группа исследователей вбивает насос в лёд. Это не начало научной фантастики, а реальный эксперимент: они пытаются накачать морскую воду на поверхность, чтобы создать новый слой льда.

Гренландия
Фото: Designed by Freepik by tohamina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гренландия

Всё просто: вода замерзает, лёд становится толще — значит, будет меньше таять летом. Учитывая, что площадь старого арктического льда за последние 40 лет сократилась на 95%, идея выглядит как экстренная попытка замедлить катастрофу. Но она же вызывает бурные споры.

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Команда Real Ice надеется, что простая технология — старый добрый насос — сможет утолщать лёд на сотни километров. Они тестируют идею у канадского побережья, рассчитывая, что в будущем подводный дрон сможет сам перемещаться, измерять толщину льда и включать закачку воды, где нужно.

Звучит как план? Да. Но даже сами авторы признают — пока это эксперимент. Вода солёная, шум мешает китам, дно — не табуретка.

"Если результат подтвердится в большем масштабе, — говорит соучредитель Real Ice Андреа Чекколини, — мы сможем с минимальными затратами увеличить толщину льда за зиму".

Аргументы за, против и мимо кассы

Поддерживающие говорят: "время уходит". Критики возражают: "масштаб не тот". Учёные спорят — спасать ли лёд такой ценой или сосредоточиться на сокращении выбросов. А коренные жители Арктики разделились: одни, как Талия Максагак, надеются на помощь — лёд стал тонким, а люди уже начали проваливаться. Другие, как Панганга Пунговийи, считают, что вмешательство только усугубит проблемы: "Это вред и для природы, и для нас".

И посередине — вечный вопрос: риск неудачи хуже, чем риск ничего не делать?

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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