Природа решила схитрить: на Титане вода течёт — и делает вид, что её нет

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Крупнейший спутник Сатурна, Титан, давно считается особенным. Это единственное место в Солнечной системе, помимо Земли, где на поверхности стабильно существует жидкость — в данном случае метан. Там есть целые моря и извилистые речные каналы. А вот чего нет — так это дельт. И это странно.

Фото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/PIA03101_Mercury%27s_Southern_Hemisphere.jpg by NASA/JPL., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Меркурий

Дельты, как правило, возникают там, где река впадает в водоём — вода замедляется, и осадки выпадают, образуя характерные разветвлённые структуры. Они есть на Земле, в том числе в устьях крупных рек. Но вот на Титане — ни следа.

В чём подвох

"Мы как-то привыкли думать, что если есть реки, значит, должны быть и дельты", — говорит доцент кафедры планетарных наук Университета Брауна Сэм Бёрч. — "Но Титан нарушает наши ожидания. Это как лаборатория, в которой всё работает не так, как мы привыкли".

Удивление исследователей понятно: дельты — настоящие хранилища информации. Осадочные породы в этих структурах накапливаются веками и могут рассказать о климате, геологии и даже потенциальных следах жизни. Учёные надеялись, что найдут их на Титане — но радиолокационные снимки ничего похожего не показали.

А может, мы просто плохо смотрим

Проблема в том, что метан на мелководье почти прозрачен для радаров. Аппарат "Кассини", изучавший Титан, не мог точно определить, где заканчивается берег и начинается дно. Чтобы разобраться, команда Бёрча смоделировала, как выглядела бы Земля в радарном "взоре" "Кассини", если бы в наших реках и океанах была не вода, а жидкий метан.

"Мы буквально создали фальшивые радиолокационные снимки Земли, — поясняет Бёрч. — И это помогло нам понять, как выглядят знакомые ландшафты при таких условиях".

Эти синтетические изображения подтвердили: если бы на Титане были дельты, их можно было бы различить. Но, похоже, их действительно нет.

Загадки продолжаются

Анализ снимков также выявил другие странности. В прибрежной зоне Титана есть углубления, происхождение которых пока неясно. А глубокие каналы, пересекающие морское дно, словно взялись из ниоткуда — никаких следов, указывающих на процесс их формирования, не найдено.

"Это совсем не то, чего мы ожидали", — признаётся Бёрч. — "Но с Титаном так всегда. И именно это делает его невероятно захватывающим объектом для исследований".

Уточнения

Тита́н (др -греч. Τιτάν) — крупнейший спутник Сатурна, второй по величине спутник в Солнечной системе (после спутника Юпитера Ганимеда), является единственным, кроме Земли, телом в Солнечной системе, для которого доказано стабильное существование жидкости на поверхности, и единственным спутником планеты, обладающим плотной атмосферой.

