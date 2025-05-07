Российские студенты придумали, как ловить инфекцию до вспышки

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

В России разработана новая тест-система, способная за 30-60 минут выявить опасную бактерию — синегнойную палочку, которая является частой причиной тяжёлых внутрибольничных инфекций. Это настоящая находка для медицины и не только!

Фото: USU by Michael Daly, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бактерия

Кто создал уникальное решение

Студенты Российского технологического университета (РТУ) МИРЭА разработали экспериментальную систему, основанную на использовании каталитических молекул ДНК. Эти молекулы, действуя как "молекулярные ножницы", узнают и расщепляют только специфические РНК-метки на определённых патогенах.

Почему это важно

Синегнойная палочка — одна из самых опасных бактерий, поскольку устойчива ко многим антибиотикам. Её быстрое выявление критично, особенно для пациентов реанимаций и онкологических отделений.

В чём отличие от старых методов

Если традиционные лабораторные тесты требуют от двух часов до суток, новая система справляется за 30-60 минут. Это позволяет врачам быстрее ставить диагноз и выбирать правильное лечение.

Где ещё можно использовать

Интересно, что система может найти применение не только в медицине, но и в пищевой промышленности — для контроля качества продукции.

Голос разработчиков

Артемий Пайбердин, студент 4 курса кафедры биотехнологии и промышленной фармации Института тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова, рассказал:

"Наш метод сочетает лабораторную точность с простотой использования, что открывает возможности для его широкого внедрения".

Перспективы

Авторы разработки уверены, что в будущем их тест-система поможет значительно повысить скорость диагностики и улучшить качество лечения сложных инфекций.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.

