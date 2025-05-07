Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как понять, что за протяжным воем вашей собаки скрывается угроза
Расходы на ЖКХ без ущерба: три способа уменьшить платежи за капремонт
Секреты бесконечного урожая малины: как заставить кусты радовать до осени
Рынок автомобилей в России: какие кроссоверы удивляют покупателей в условиях падения продаж
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями
Тренировки для людей 60+: вот лучшие физнагрузки для защиты от болезни Альцгеймера
Я не оттуда: Максим Галкин* разговорился с подписчиками
Забудьте про уксус и соду: вот как быстро и безопасно очистить духовку
Бен Аффлек о Бритни Спирс: папарацци тыкали в неё, как палкой в тигра

Российские студенты придумали, как ловить инфекцию до вспышки

1:55
Наука

В России разработана новая тест-система, способная за 30-60 минут выявить опасную бактерию — синегнойную палочку, которая является частой причиной тяжёлых внутрибольничных инфекций. Это настоящая находка для медицины и не только!

Бактерия
Фото: USU by Michael Daly, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бактерия

Кто создал уникальное решение

Студенты Российского технологического университета (РТУ) МИРЭА разработали экспериментальную систему, основанную на использовании каталитических молекул ДНК. Эти молекулы, действуя как "молекулярные ножницы", узнают и расщепляют только специфические РНК-метки на определённых патогенах.

Почему это важно

Синегнойная палочка — одна из самых опасных бактерий, поскольку устойчива ко многим антибиотикам. Её быстрое выявление критично, особенно для пациентов реанимаций и онкологических отделений.

В чём отличие от старых методов

Если традиционные лабораторные тесты требуют от двух часов до суток, новая система справляется за 30-60 минут. Это позволяет врачам быстрее ставить диагноз и выбирать правильное лечение.

Где ещё можно использовать

Интересно, что система может найти применение не только в медицине, но и в пищевой промышленности — для контроля качества продукции.

Голос разработчиков

Артемий Пайбердин, студент 4 курса кафедры биотехнологии и промышленной фармации Института тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова, рассказал:

"Наш метод сочетает лабораторную точность с простотой использования, что открывает возможности для его широкого внедрения".

Перспективы

Авторы разработки уверены, что в будущем их тест-система поможет значительно повысить скорость диагностики и улучшить качество лечения сложных инфекций.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дочь Муцениеце обрела папу: как Пётр Дранга стал идеальным отчимом
Российский шоу-бизнес
Дочь Муцениеце обрела папу: как Пётр Дранга стал идеальным отчимом Аудио 
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Экономика и бизнес
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим Аудио 
Банковский счёт может быть опустошён, если пароль от карточки содержит эти цифры
Экономика и бизнес
Банковский счёт может быть опустошён, если пароль от карточки содержит эти цифры Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
АЭС Козлодуй отключила пятый блок: что ждёт энергетическую систему Болгарии до июня
АЭС Козлодуй отключила пятый блок: что ждёт энергетическую систему Болгарии до июня
Последние материалы
Как понять, что за протяжным воем вашей собаки скрывается угроза
Расходы на ЖКХ без ущерба: три способа уменьшить платежи за капремонт
Секреты бесконечного урожая малины: как заставить кусты радовать до осени
Рынок автомобилей в России: какие кроссоверы удивляют покупателей в условиях падения продаж
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями
Тренировки для людей 60+: вот лучшие физнагрузки для защиты от болезни Альцгеймера
Я не оттуда: Максим Галкин* разговорился с подписчиками
Забудьте про уксус и соду: вот как быстро и безопасно очистить духовку
Бен Аффлек о Бритни Спирс: папарацци тыкали в неё, как палкой в тигра
Российские студенты придумали, как ловить инфекцию до вспышки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.