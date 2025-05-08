Кислород за краем Вселенной: галактика, которая успела всё ещё до начала времён

Кислород — не только основа для жизни на Земле, но и ключ к пониманию того, как развивалась Вселенная. Недавно астрономы обнаружили его в самой отдалённой из известных галактик — и это может полностью перевернуть представления о ранних этапах космической эволюции.
Речь идёт о галактике MACS1149-JD1, расположенной на расстоянии более 13,28 миллиарда световых лет. То есть мы видим её такой, какой она была всего через 500 миллионов лет после Большого взрыва. И вот что удивительно: она уже содержит тяжёлые элементы, включая кислород.
До сих пор считалось, что элементы тяжелее водорода и гелия появились намного позже — по мере того как звёзды взрывались и создавали всё более сложную химию. Но если в этой галактике уже есть кислород, значит, как минимум одно поколение звёзд успело родиться, прожить жизнь и умереть в первые 250 миллионов лет существования Вселенной. А это крайне быстро.
Исследователи использовали массив телескопов ALMA в Чили. Именно он позволил уловить сигнатуру ионизированного кислорода — своеобразный "химический след", оставшийся от излучения галактики. Это первый подобный сигнал, зафиксированный на столь ранней стадии существования космоса.
Это открытие не просто интересная находка. Оно может заставить пересмотреть всю хронологию звездообразования. Появление кислорода на столь раннем этапе говорит о том, что первые звёзды зажглись почти сразу после Большого взрыва — возможно, даже через 250 миллионов лет. А это раньше, чем предполагали даже самые смелые модели.
Всё это ещё раз доказывает: чем больше мы узнаём о Вселенной, тем меньше она поддаётся простым объяснениям.
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