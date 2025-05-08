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Кислород за краем Вселенной: галактика, которая успела всё ещё до начала времён

2:00
Наука

Кислород — не только основа для жизни на Земле, но и ключ к пониманию того, как развивалась Вселенная. Недавно астрономы обнаружили его в самой отдалённой из известных галактик — и это может полностью перевернуть представления о ранних этапах космической эволюции.

Открытый космос
Фото: commons.wikimedia.org by Detlef Hartmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Открытый космос

Речь идёт о галактике MACS1149-JD1, расположенной на расстоянии более 13,28 миллиарда световых лет. То есть мы видим её такой, какой она была всего через 500 миллионов лет после Большого взрыва. И вот что удивительно: она уже содержит тяжёлые элементы, включая кислород.

Почему это важно

До сих пор считалось, что элементы тяжелее водорода и гелия появились намного позже — по мере того как звёзды взрывались и создавали всё более сложную химию. Но если в этой галактике уже есть кислород, значит, как минимум одно поколение звёзд успело родиться, прожить жизнь и умереть в первые 250 миллионов лет существования Вселенной. А это крайне быстро.

Как это обнаружили

Исследователи использовали массив телескопов ALMA в Чили. Именно он позволил уловить сигнатуру ионизированного кислорода — своеобразный "химический след", оставшийся от излучения галактики. Это первый подобный сигнал, зафиксированный на столь ранней стадии существования космоса.

А что дальше

Это открытие не просто интересная находка. Оно может заставить пересмотреть всю хронологию звездообразования. Появление кислорода на столь раннем этапе говорит о том, что первые звёзды зажглись почти сразу после Большого взрыва — возможно, даже через 250 миллионов лет. А это раньше, чем предполагали даже самые смелые модели.

Всё это ещё раз доказывает: чем больше мы узнаём о Вселенной, тем меньше она поддаётся простым объяснениям.

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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Кислород за краем Вселенной: галактика, которая успела всё ещё до начала времён
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